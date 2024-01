Protest spontan al transportatorilor: se îndreaptă spre Capitală

În jur de 50 de transportatori şi fermieri se îndreaptă miercuri către Capitală pentru a lua parte la un protest declanşat ca urmare a scumpirilor poliţelor de asigurare RCA şi accizei la motorină. Numeroase tiruri și camioane circulă pe șoseaua de centură a Capitalei.

Potrivit transportatorilor, inflaţia şi scumpirile generează costuri care le afectează activitatea economică şi competitivitatea în piaţă.



"Am organizat un protest spontan, transportatori şi fermieri. Ne îndreptăm către Capitală unde ne vom întâlni cu colegi din mai multe judeţe. Principala nemulţumire a transportatorilor este preţul RCA foarte mare în comparaţie cu statele din vestul Europei şi acciza la motorină. Ca şi ordin de mărime, o medie a poliţei RCA la noi este undeva la 3.000 de euro pe an, la un autovehicul cap tractor şi la un stat din vestul Europei este de până în 1.000 de euro, iar preţul accizei a crescut de la 1 ianuarie cu 30 de bani pe litru. Ţinând cont de faptul că am trecut o perioadă foarte grea din punct de vedere a inflaţiei orice cost pentru activitatea noastră a însemnat foarte mult. La un camion care consumă aproximativ 3.500 litri de motorină pe lună, 10 bani contează. Sunt diferenţe mari şi clar nu mai putem fi competitivi în piaţă", a declarat, pentru AGERPRES, unul dintre transportatori, Alexandru Perţea.



Transportatorii speră ca protestul spontan să conducă la negocieri şi la plafonarea preţurilor RCA.



"Sperăm să putem intra la un moment dat la negocieri, să putem lua legătura cu autorităţile. Vorbim la acest moment de un protest spontan. Acum ne îndreptăm spre Bucureşti, ne vom alătura celorlalţi transportatori din alte judeţe şi vom merge pe şoseaua de centură a Capitalei", a mai precizat Alexandru Perţea.

