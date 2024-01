Încă un producător de mașini electrice vrea să cucerească piața europeană: vine de la turci

Președintele turc Recep Tayyip Erdogan și-a dorit ca țara sa să ofere un răspuns în arena mașinilor electrice, iar acest răspuns este Togg (Turkey’s Automobile Joint Venture Group), o companie care a apărut în 2018, dar care a debutat pe piața din Turcia abia în 2022 cu SUV-ul T10X. Acestuia i se adaugă, în 2024, T10F, un model cu caroserie fastback ce va susține efortul Togg de a se extinde prin Europa.

Planul care stă în spatele unei investiții de 3,7 miliarde de dolari prevede lansarea pe piața din Germania, mai întâi cu SUV-ul T10X, în a doua parte a acestui an. Urmează, ulterior, și Italia, Franța, Olanda și Suedia - o alterare a anunțului din 2022 în care se preconiza că primele piețe de export vor fi cele din regiunea Scandinaviei. Oficialii companiei nu au anunțat când vor debuta pe celelalte piețe înafară de Germania, dar ambiția Togg este să aibă 1 milion de mașini pe străzile Europei până în 2032.

„Lansarea modelului T10F reconfirmă dorința noastră de a remodela peisajul mobilității”, a spus Gurcan Karakas, CEO-ul Togg. Ceea ce Karakas nu a menționat este prețul noului automobil pe baterii, dar știm că acesta va fi similar cu al SUV-ului care începe de la 45.000 de euro în Turcia și ajunge până la 57.320 euro în versiunea cu baterie mare.

Un prototip apropiat de versiunea finală a lui T10F a fost prezentată recent la Las Vegas, cu ocazia CES 2024. Tot acolo a prezentat și Volkswagen noul Golf GTI facelift, confirmând informația că hatchback-ul german va abandona cutia de viteze manuală. Menționăm că, în urmă cu un an, tot la CES debuta, sub camuflaj, și Volkswagen ID.7. Aceasta este a treia apariție la rând pentru Togg la CES, turcii alegând să-și numească mașinile „device-uri inteligente”.

Ambele modele Togg, T10X și T10F, ascund aceeași platformă modulară și se încadrează în segmentul C. T10F va fi oferit în trei versiuni de motorizare, două cu tracțiune spate și una cu tracțiune integrală. Autonomia pentru modelele cu tracțiune spate este cuprinsă între 350 de kilometri și 600 de kilometri în timp ce modelul AWD are o autonomie de 530 de kilometri conform cifrelor oficiale obținute în urma unor teste realizate după rigorile WLTP.

Cele două versiuni cu un motor electric poziționat pe puntea spate oferă 215 cai putere, față de 430 de cai putere (320 kW) pentru versiunea cu două motoare. Aceasta din urmă accelerează de la 0 la 100 km/h în doar 4,6 secunde și va avea o baterie de 88,5 kWh. Modelul de bază cu tracțiune spate va primi, însă o baterie mai mică de 52,4 kWh. Toate cele trei versiuni ale lui T10F vor putea fi încărcate de la 20% la 80% în doar 28 de minute și toate pot fi folosite ca surse de energie externe (adică pot fi folosite pentru a înmagazina energie pe care o pot depune ulterior în rețea, de exemplu).

Turcii speră că vor obține rezultate foarte bune la testele de siguranță Euro NCAP, motiv pentru care au echipat mașinile „V2” cu o multitudine de sisteme de siguranță activă. Mașinile cu echiparea V2 au și câteva echipamente de conducere autonomă, dar doar la viteze reduse și în condițiile în care există un automobil în față care-i permite mașinii să-și adapteze parcursul (prin Rush Hour Pilot).

Türkiye's first domestically produced electric car brand TOGG unveils its brand new sedan model T10F at CES 2024. For more about Türkiye’s TOGG and the global race for electric mobility: https://t.co/oHQcuzkchN pic.twitter.com/bNSjiGiihl— TRT World Research Centre (@TRTWorldRC) January 10, 2024