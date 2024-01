Cel mai ieftin Volkswagen electric va costa sub 20.000 de euro și va fi disponibil în 2027

Volkswagen pregătește, aproape concomitent, două mașini electrice de buget. Pe de-o parte, germanii dezvoltă ID.2, un hatchback văzut de mulți ca fiind un fel de Golf electric, deși cei din Wolfsburg au spus că un EV care va purta numele „Golf” va apărea pe piață la rândul său, dar ceva mai târziu. De asemenea, Volkswagen va lansa în 2026 un model de oraș care va fi și mai mic și care se va numi ID.1 sau, poate, Up, în amintirea unui mai vechi model din gamă, relatează Autocar.

Volkswagen își testează în timp real noua filozofie de dezvoltare a mașinilor noi, vrând să aducă pe piață până în 2027 două EV-uri ieftine. Primul, ID.2 tocmai a fost amânat, în sensul că producția la volum mare va începe mai târziu decât se anticipase inițial. Chiar și așa, hatchback-ul pe baterii va fi urmat de un frățior mai mic, cel mai probabil cu vreo 5.000-6.000 de euro mai ieftin, care va ajunge în showroom-uri prin 2027 după ce va fi prezentat formal în 2026. Acest nou model va rivaliza cu Citroen e-C3 și Renault 5.

Când am aruncat un ochi asupra celor mai ieftine EV-uri disponibile la acel moment la noi în țară (anul trecut), Volkswagen e-Up se număra printre cele mai accesibile alternative încă disponibile, dar modelul a fost scos la pensie între timp. ADN-ul său nu a pierit, însă, iar Volkswagen și-ar putea boteza cel mai ieftin EV cu același nume, având în vedere că proporțiile vor fi asemănătoare.

„Noul model 'ID.1' va fi înrudit cu Up ca și filozofie. Nu ai la dispoziție atâtea opțiuni atunci când proiectezi o mașină mică de oraș, deci noul model va împărtăși imaginea de brand a Volkswagen și va fi foarte practic, dar cu un preț mic”, a spus Kai Grünitz, șeful departamentului de dezvoltare tehnică, citat de publicația britanică. Germanii și-au asumat că vor dezvolta mașini la foc automat, vrând să se țină de un program intensiv de R&D care să permită lansarea unui model nou (from sketch to road) în doar 36 de luni.

Volkswagen e-Up a fost cel mai ieftin EV al mărcii, iar spiritul său ar putea să fie canalizat de un model viitor

Grünitz a explicat că un producător are nevoie să vândă aceste modele ieftine deoarece publicul trebuie convins că EV-urile sunt o opțiune rațională în orice context, adică și în lipsa ajutoarelor de la stat. Pentru asta, ai nevoie de alternative ieftine destinate clienților cu un buget mai mic, iar Volkswagen și-a construit reputația pe modele cu un cost corect de achiziție. Oficialul Volkswagen a mai menționat că noul model nu va fi burdușit cu tehnologie de ultimă generație, deoarece oamenii care cumpără un asemenea model n-au nevoie de ea.

Ceea ce știm este că 'ID.1' sau 'Up', oricum se va numi, va fi construit pe o platformă proprie diferită de platforma modulară MEB Entry a lui ID.2all, dar care va prelua din componentele modelului mai mare. „Poate că vei putea să vii cu propriul tău smartphone în locul unui ecran touchscreen pentru infotainment de dimensiuni mari”, a spus Grünitz făcând referire la o posibilă integrare a smartphone-ului ce poate fi folosit apoi ca host de infotainment, ca în cazul actualului Volkswagen Up.

O altă opțiune care nu va ajunge, cel mai probabil, pe mezinul gamei electrice a Volkswagen va fi fast-charging-ul la 200 kW sau viteze asemănătoare. Up-ul se încărca la cel mult 37 kW și avea o autonomie de 259 de kilometri, similară, dar mai bună cu a Daciei Spring. „Ne trebuie o mașină cu care să-i atragem pe cei care n-au mai deținut până acum un Volkswagen, acești clienți noi trebuie atrași pentru ca apoi să-i putem păstra în familia noastră cu restul modelelor”, a spus germanul referindu-se la un model în care noul EV citadin nu trebuie să producă profituri mari per unitate, ci trebuie să aducă clienți noi către brand, iar aceștia trebuie apoi păstrați și direcționați pe viitor către modele mai scumpe, acestea din urmă având și marje de profit mai generoase pentru companie.

Volkswagen ID.3 rămâne, pentru moment, cea mai mică electrică din gama ID

Deși am anunțat nu demult că Volkswagen ia în calcul un parteneriat cu Renault pentru a dezvolta aceste modele ieftine pe baterii, Grünitz nu a vrut să divulge cum va fi făcută noua mașină de oraș. „Luăm în calcul mai multe căi în acest moment: fie că o dezvoltăm singuri, fie că o facem alături de partenerii din grupul VAG, Skoda și Cupra sau că vom găsi un partener extern, toate opțiunile sunt pe masă”, a spus acesta. Dacă se va materializa un parteneriat în interiorul grupului, atunci ne-am putea aștepta să vedem un Volkswagen ID.2 cu sigla Cupra și Skoda. În cazul lui ID.2all acest lucru este o certitudine, modelul primind haina Cupra cu modelul Raval, iar versiunea Skoda va fi și ea prezentată în viitor.

