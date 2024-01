Noua Lancia Ypsilon, văzută fără camuflaj într-o reclamă. Lansarea va avea loc în februarie

După mai bine de un deceniu, Lancia va oferi o nouă generație a singurului model pe care-l mai comercializează, Ypsilon. Legendarul brand italian, care mai are dealeri doar în Italia natală, va lansa în curând generația a patra a rivalului pentru Fiat 500. Bazată pe Peugeot 208, Ypsilon aduce un design radical ce a putut să fie văzut fără urmă de camuflaj recent.

Another pic of the all new Lancia Ypsilon during the making of the commercial. pic.twitter.com/CenXOwWRYT— ottanta_magic (@OttantaMagic) January 14, 2024