Vrei un Volkswagen Passat sedan? Se numește Magotan și se găsește doar în China

Volkswagen este de părere că europenii nu mai caută berline, motiv pentru care generația a noua a celebrului Passat nu va fi disponibilă decât cu acoperiș lung, adică sub formă de estate (sau Variant, cum spune Volkswagen). Prezentat în vară, noul Passat este înrudit cu ultima generație Skoda Superb, aceasta din urmă fiind disponibilă sub formă de sedan liftback (cu hayon). În China, însă, nu trebuie să alegi o Skoda dacă vrei un Passat sedan, deoarece Volkswagen vinde Magotan, o mașină cu proporții aproape identice, dar un design diferit.

Automobilul de clasă medie a fost dezvăluit înainte de lansare grație Ministerului Industriilor și Tehnologiei Informaționale (MIIT) din China care publică adesea imagini cu mașini proaspăt omologate pentru piața chineză. Aspectul mașinii este diferit, cu niște faruri înguste, dar curbate și mult mai angulare. De asemenea, grila centrală imensă de pe Passat Mk. 9 este înlocuită pe Magotan de o gură de aer mai mică ce este continuată către extremele părții frontale de elemente de plastic negru, fiind străpunsă prin mijloc de o bară cromată subțire.

The Magotan is one of Volkswagen's best-selling models in China, and has been since its introduction in 2007. This is the new fourth-generation model based on the MQB-Evo platform. It runs to 4990mm in length. Top engine is a 2.0T I4 petrol unit with 162kW.@VW @VWGroup pic.twitter.com/k3MFk0a35o— Greg Kable (@GregKable) January 15, 2024