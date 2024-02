ANABI, Agenția Națională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate, organizează o serie de licitații în luna februarie pentru a valorifica mai multe automobile de lux BMW, Audi și Mercedes-Benz. Cele mai ieftine exemplare încep de pe la 8.700 de euro, dar modele de dată mai recentă sar de 60.000 de euro chiar dacă sunt, totuși, sub prețul pieței.

Statul oferă mașini interesante prin licitațiile publice organizate de ANABI. Printre modelele care ne-au atras atenția se numără un Mercedes-Benz S400 D 4Matic din 2018, dar și un BMW X6 30d XDrive din 2020 care are mai puțin de 4.300 de kilometri la bord. Toate aceste licitații se realizează online prin portalul Agenției unde se găsesc toate anunțurile din secțiunea bunurilor mobile.

BMW X6 40d XDrive

Acest BMW X6 produs în urmă cu doar patru ani va fi oferit la licitație de către ANABI în data de 22.02.2024, interval orar 09:00 – 15:00. Mașina este echipată cu motorul diesel de 3,0 litri cu 286 cai putere și 620 Nm. Prețul de pornire al licitației este de 65.329 euro (324.650 lei) - adică sub prețul pieței, dar SUV-ul nu are ITP valabil. Conform ANABI, „pentru bunuri a căror valoare este mai mare de 50.001 lei, pasul de licitație se stabilește la 5%.” Trebuie spus că cei interesați trebuie să se înscrie pe site-ul ANABI pentru a putea licita, fiecare licitație având un termen de înscriere pentru a putea lua parte la licitație. În cazul BMW-ului, cei interesați mai au 5 zile să se înscrie.

BMW 530d XDrive

Acest BMW Seria 5 de generație a șasea (F10) este oferit cu motorul de 3 litri diesel de 254 cai putere conectat la o cutie automată. Mașina este din 2011 și are 246.431 kilometri la bord. Conform Agenției, ITP-ul a expirat la mijlocul lunii ianuarie. Prețul de pornire al licitației este de 8.752 euro (43.470 lei). Asta înseamnă că pasul de licitare este de 10%. Prețul de deschidere a fost redus cu 25% deoarece mașina nu s-a vândut în cadrul primei licitații. Conform raportului de daune obținut de ANABI, „s-au înregistrat incidente care au condus la daune în 2015, pe partea stângă față și lateral, în 2018 în partea din spate și în 2019 în spate stânga.” Cei interesați mai au 4 zile să se înscrie la licitație.

Mercedes-Benz S400 D 4Matic

Deși ar putea să pară, aceasta nu este cea mai scumpă mașină disponibilă la licitațiile digitale ANABI (BMW-ul X6 este mai scump). Vorbim despre un Mercedes-Benz vechi de șase ani care, ca și „colegele” bavareze, are motorizare diesel. Vorbim de motorul de 3 litri și 335 cai putere. Mașina are 111.384 kilometri la bord și, conform Agenției, are parbrizul ciobit în două locuri și, de asemenea, portiera dreapta față este înfundată. În plus, jantele sunt zgâriate, iar mecanismul de la scaunul șoferului este defect (probabil mișcarea pe înălțime și adâncime). Bara spate este și ea avariată și există zgârieturi pe farul din dreapta. Prețul de pornire al licitației este de 53.925 de euro (267.980 lei). Cei care doresc, mai au la dispoziție 5 zile pentru a se înscrie la licitație.

Cum poți participa la licitațiile publice organizate de ANABI

Toate licitațiile se organizează online. „Primul lucru pe care trebuie să îl faceți este să ne comunicați datele dumneavoastră completând formularul de înregistrare pe platforma dedicată licitațiilor publice desfășurate prin mijloace electronice de către ANABI,” se arată pe site-ul instituției. Mai apoi, persoanele interesate pot transmite ofertele. „După alegerea unui bun scos la licitație și finalizarea etapei de înregistrare, puteți participa la licitație prin autentificarea în contul creat, selectarea licitației la care v-ați înscris și plasarea de oferte în intervalul de timp specificat în anunțul pentru desfășurarea licitației respective.”

„Pe parcursul licitației, ofertanții înscriși pot face opțiuni și supralicitări conform pasului de licitare stabilit, fată de prețul cel mai mare din ofertele de cumpărare înscrise, dacă acesta este superior prețului de pornire a licitației sau, în lipsa unei asemenea oferte, față de prețul de pornire stabilit prin anunț.” Trebuie știut și că cei care participă la licitație trebuie să plătească o garanție. „Garanția de participare la licitație se achită prin transfer bancar în contul indicat în anunțul de licitație. Puteți folosi inclusiv un serviciu de tip ”Home banking”. Dovada efectuării transferului reprezintă un document obligatoriu necesar pentru înregistrarea la o licitație.”

Sursa foto: Agenția Națională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate

