Vârsta de permis ar putea scădea, propunerea venind chiar de la Comisia Europeană, care speră că astfel va crește siguranța rutieră.

Comisia de transporturi a Parlamentului European discută în aceste zile o propunere venită chiar de la Comisia Europeană prin care permisul auto pentru vehicule până la 2,5 tone ar putea fi obținut de la 16 ani, iar cel pentru camioane, de la 17 ani. Potrivit EUObserver, propunerea este motivată de ”interese politice” - dar ar putea trece de legislativul UE și s-ar aplica inclusiv în România.

Surprinzător, ideea de a coborî vârsta de la care se poate obține permisul de conducere face parte dintr-un plan de îmbunătățire a siguranței rutiere în Uniunea Europeană. Acesta prevede scăderea vârstei de permis ”pentru ca tinerii să capete experiență”. Proiectul prevede însă că, sub 18 ani, șoferii nu vor putea conduce decât însoțiți de un adult care are deja permis. Vor putea însă conduce singuri vehicule cu viteza ”limitată tehnic la maxim 45 km/h” – deși nu este clar care vor fi acestea.

"Un obiectiv-cheie al noilor norme va fi îmbunătăţirea siguranţei rutiere, prin măsuri care includ: o perioadă de probă de cel puţin doi ani pentru conducătorii auto începători după trecerea testului şi o normă de toleranţă zero pentru conducerea sub influenţa alcoolului. Acest lucru este esenţial deoarece, chiar dacă şoferii tineri reprezintă doar 8% din totalul conducătorilor auto, 2 din 5 coliziuni mortale implică un conducător auto sau un motociclist cu vârsta sub 30 de ani. În plus, se oferă posibilitatea tinerilor de a-şi susţine testul şi de a începe conducerea acompaniată de autoturisme şi camioane începând cu vârsta de 17 ani, pentru a dobândi experienţă de conducere auto", se precizează într-un comunicat al Executivului comunitar. Potrivit Comisiei, noile norme vor îmbunătăţi siguranţa pentru toţi participanţii la trafic şi vor ajuta UE să îşi realizeze „Viziunea zero” – fără decese pe drumurile din UE până în 2050.

European Transport Safety Council, un ONG dedicat siguranței rutiere, împreună cu asociații ale transportatorilor, cicliștilor și victimelor accidentelor, cere renunțarea la coborârea vârstei pentru permisul de conducere a camioanelor. ETSC susține că, potrivit statisticilor realizate în mai multe state UE, șoferii până în 20 de ani comit cele mai multe accidente raportat la numărul lor.

În România, începând de anul trecut vârsta minimă de obținere a permisului de conducere pentru categoriile C, CE a coborât de la 21 de ani la 18 ani, iar pentru categoriile D, DE - de la 24 la 21 de ani - dar cu condiția obținerii unui certificat de atestare profesională.

Sursa foto: Unsplash

