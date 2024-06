GALERIE FOTO | Dacia trece cu succes de primele teste cu prototipul Sandrider de Dakar

Echipa Dacia Sandriders și-a încheiat faza inițială de testare în cadrul pregătirilor pentru Dakar, iar următorul pas pentru cele trei echipaje din care nu lipsesc campionii de raliuri și rally-raid Sebastien Loeb și Nasser Al-Attiyah este un periplu în Maroc. Prima competiție oficială în care va concura prototipul de teren dezvoltat de Prodrive va fi chiar Rallye du Maroc în 5-11 octombrie.

După o verificare a sistemelor la Millbrook Proving Ground din Marea Britanie, echipa Dacia Sandriders a petrecut patru zile la baza Sweet Lamb din Țara Galilor pentru prima sesiune de teste în condiții reale. Echipa s-a deplasat apoi în Sudul Franței, la Château de Lastours, pentru încă patru zile de probe intense, unde cele trei echipaje au avut ocazia să testeze Sandrider, echipat cu anvelope BF Goodrich, pe un traseu stâncos și dificil.

Dacia Sandrider, la Geneva 2024. Sursă foto: Wall-Street.ro

Cristina Gutiérrez s-a aflat la volanul Sandrider pentru două zile de probe în Țara Galilor, înainte ca Sébastien Loeb, de nouă ori campion mondial de raliuri, să continue programul de testare.

„Prima mea experiență la volanul Sandrider a avut loc săptămâna trecută pe traseul solicitant al domeniului Château de Lastours și am fost foarte impresionat. Sandrider mi s-a părut ușor de condus, rapid și puternic. Am parcurs 270 de kilometri în prima zi și încă pe atât în cea de-a doua. Nu au fost niciun fel de probleme și atât eu, cât și copilotul ne-am simțit foarte bine în mașină. Este un lucru de bun augur pentru următoarele teste și abia aștept să merg în Maroc”, a declarat Al-Attiyah, citat într-un comunicat.

Sebastien Loeb alături de CEO-ul Dacia, Denis Le Vot, și CEO-ul Group Renault, Luca de Meo. Sursă foto: Wall-Street.ro

Nasser Al-Attiyah, cvintuplu câștigător al Raliului Dakar, a evaluat pentru prima dată potențialul Sandrider la baza Château de Lastours timp de două zile. Sébastien Loeb a revenit în cockpit pentru o zi și jumătate, în timp ce Cristina Gutiérrez a încheiat sesiunea de teste din Sudul Franței.

Tiphanie Isnard, directorul echipei Dacia Sandriders, a confirmat că faza inițială de testare a depășit așteptările, cu foarte puține probleme întâmpinate atât de cele trei echipaje, cât și de echipa tehnică.

„Testele au decurs foarte bine. Am petrecut o zi în Regatul Unit și două zile în Franța. Am lucrat la suspensie și la diferențial pentru a găsi un echilibru bun al mașinii și sunt foarte mulțumit de rezultat. Motorul a mers grozav de la bun început și nu am avut probleme cu mașina. Este prima dată când conduc o mașină atât de bine pregătită încă de la primele rulări și abia aștept să continuu testele în Maroc”, a subliniat Sebastien Loeb.

Echipa se pregătește acum pentru următoarea sesiune de dezvoltare programată în Maroc în perioada 28 iunie - 5 iulie. Sandrider va fi pus la încercare pe un teren asemănător cu cel al Raliului Dakar, runda de deschidere a Campionatului Mondial FIA de Rally Raid din Arabia Saudită, care va fi organizat în perioada 3-17 ianuarie 2025.

Sursa foto: Dacia

