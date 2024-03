Dacia: Avem trei ani să câștigăm Raliul Dakar

Dacia a prezentat în luna ianuarie prototipul Sandrider, vehicul de teren construit special pentru a concura la categoria T1+ în Campionatul Mondial de Rally-Raid (W2RC), dar și în Raliul Dakar. Recent, cu ocazia Salonului Auto de la Geneva, wall-street.ro a avut ocazia să vadă cel mai extrem model care a purtat vreodată sigla Dacia, dar și să afle mai multe despre dezvoltarea sa și cele mai mari provocări pe care cei de la Dacia se așteaptă să le întâmpine în deșert. În plus, știm și câte șanse va avea Dacia să se impună în cea mai cunoscută cursă cross-country din lume.

Știm încă de anul trecut că Renault va fi reprezentat la Dakar, dar și în Mondialul de Rally-Raid, de brandul Dacia. Recent trecută printr-o schimbare de imagine, marca autohtonă se identifică cu persoanele care iubesc să exploreze lumea înconjurătoare, iar competițiile de tip cross-country, în care uneori se străbat mai multe state pe teren accidentat, reprezintă un bun motor de marketing.

Noul model va utiliza un motor de origine Nissan, combustibil sintetic Aramco și o platformă dezvoltată special de britanicii de la Prodrive, responsabili în trecut cu mașinile campioane mondiale ale Subaru. Acest pachet a fost îmbrăcat într-o caroserie inspirată din conceptul Manifesto, al cărui styling a fost premiat anul trecut. Echipa de piloți îi aduce împreună pe trei dintre cele mai de succes nume din istoria recentă a acestei discipline fiind vorba de Sebastien Loeb, Cristina Gutiérrez și Nasser Al-Attiyah.

La Geneva, am putut sta de vorbă cu François Aupierre, responsabil cu proiectul Dacia Dakar. Acesta a lucrat în departamentul ce dezvoltă accesoriile pentru Dacia, lucrând inclusiv la Sleep Pack-ul de pe Jogger. În trecut, acesta a lucrat în programul Clio-Twingo pe Europa. Francezul a explicat că programul Dacia se va întinde pe trei ani sau, mai exact, pe trei ediții ale Raliului Dakar (2025, 2026 și 2027), respectiv două sezoane integrale în W2RC. Debutul în Mondial va avea loc la finele acestui sezon, în Maroc.

Care este programul de pregătire pentru echipa Dacia

Dacia se pregătește de primele probe cu prototipul Sandrider, urmate de primele teste în condiții similare cu cele ce vor fi întâlnite pe probe. Aupierre a confirmat că primele teste vor fi în Europa, înainte ca echipa să călătorească în Maroc pentru a testa în locurile în care va avea loc cursa de debut, în luna octombrie. Așa-numitul „shakedown”, adică primul test în care mașina va rula doar în linie dreaptă pentru a se verifica dacă toate sistemele funcționează în parametrii este programat peste două luni.

Aupierre estimează că echipa va testa vreme de nouă săptămâni, între iulie și septembrie, în Maroc. Toate cele trei echipajele trebuie să se aclimatizeze cu Sandrider până la debutul echipei (denumită, cum altfel, Sandriders), iar aceste teste se vor desfășura inițial folosind o singură mașină. Ulterior, alte două bucăți vor fi construite. Din declarațiile lui Aupierre am înțeles că, cel puțin pentru moment, nu va exista un șasiu de rezervă.

„Nu este important pentru noi să avem din start trei mașini. Scopul nostru este să testăm intensiv cu o mașină, să găsim toate problemele și să o perfecționăm pe parcurs”, a spus responsabilul pentru proiectul Dacia Dakar. „Este mai ușor să aduci îmbunătățiri la o mașină pe care apoi le înglobezi în construcția celorlalte două exemplare decât să faci modificări la trei mașini deja construite”.

Francois Aupierre, responsabil cu proiectul Dacia Dakar. Sursă foto: Dacia / Christian Witt

Aupierre a declarat că membrii echipei Dacia au fost prezenți încă de anul acesta la Dakar pentru a înțelege cât mai bine elementele organizatorice, dar și pentru a cuprinde de la fața locului dimensiunile provocărilor. Prodriver, partenerul tehnic, a participat cu niște mașini de concepție proprie, dar care nu stau la baza lui Sandrider.

Specificațiile tehnice ale noii Dacia Sandrider

„Această mașină este în proporție de 80% nouă”, a spus Aupierre. „Evident că am discutat cu cei de la Prodrive, ei ne-au oferit elemente pe care le dezvoltaseră deja cum ar fi suspensiile, dar putem spune că este o mașină nouă”, a adăugat acesta. Dacia a cerut activ feedback din partea piloților săi pentru a dezvolta mașina, Sebastien Loeb explicând că a făcut mai multe observații pe parcursul etapelor de proiectare pentru un plus de ergonomie, dar și fiabilitate.

Livery-ul de pe mașina prezentată la Geneva nu este cel final cu care mașina va concura în Maroc

„Am explicat că avem nevoie de o vizibilitate cât mai bună, mai ales atunci când urci sau cobori pe dune”, a spus Loeb. „De asemenea, am vorbit și despre locul unde ies țevile sistemmului de evacuare, dar și despre poziționarea și accesul la roțiile de rezervă”, a adăugat francezul. „Am decis să prindem roțile doar cu o curea, fără să o ascundem în spatele unui component de caroserie. Am observat și în acest an că piloților le lua mai mult, în unele cazuri, să pună înapoi bucata de caroserie ce acoperă roata de rezervă decât alte operațiuni mai importante - pentru că nu ai voie să lași componente ale mașinii în urmă”, a declarat Aupierre.

„inițial, ne-am temut că Manifesto nu va fi o bază bună pentru Sandrider, dar am decis din start că nu vom folosi nici forma unui model de serie. Când pornești de la un model de serie, cum ar fi Duster, ai anumite limitări cu privire la formă, pe lângă faptul că mașina nu mai seamănă prea mult cu cea de stradă după ce o lățești pentru a acoperi cauciucurile de teren”, a spus francezul făcând referință la mai vechiul Mini All4 de Dakar ce s-a impus în edițiie 2012-2015.

Cockpit-ul include elemente modulare pe bord care pot fi reorganizate după nevoile pilotului și navigatorului

Omul care supervizează programul Dacia a confirmat încă o dată că vorbim de un propulsor V6 de origine Nissan (practic, o versiune mult evoluată a motorului de pe 400Z). Multe componente interne sunt noi, pe lângă cele două turbine. Puterea este de „doar” 360 de cai putere, de dragul fiabilității, mai important fiind cuplul de 539 Nm. Mașina va funcționa cu combustibil sintetic Aramco folosit ca soluție „drop-in”, adică fără a modifica ceva la arhitectura internă. Este interesant că Prodrive Hunter, care venea cu un V6 de 3.500 cmc, avea 400 cai putere, iar Audiul care a câștigat în acest an avea o putere totală de 389 cai putere.

Acest parteneriat face parte din angajamentul Dacia de a încerca mai multe soluții pentru a-și reduce amprenta de carbon, nu doar electrificarea. „Credem că nu putem vorbi de un singur drum către decarbonizare, iar Dacia investește și explorează și combustibilii alternativi”, a spus Aupierre. Știm că Dacia deja a derulat și continuă să organizeze teste cu mașini de stradă alimentate cu așa-numiții e-fuels. Cu toate acestea, niciun test cu o astfel de mașină funcționând pe e-fuels nu a avut loc în România.

Sebastien Loeb a declarat că a oferit multe sfaturi echipei de proiectare pentru a avea o mașină pe placul și după nevoile sale

Revenind la modelul de Dakar, Aupierre a spus că inginerii Dacia, care colaborează cu cei de la Prodrive și Alpine (aceștia din urmă mai ales pe partea de dezvoltare a motorului termic) au observat problemele întâmpinate de Prodrive în 2024 și speră că vor găsi soluții. „Am observat că [mașinile Prodrive] au suferit din cauza penelor de cauciuc, deci am lucrat mult în această zonă, dar și a fiabilități generale. Degeaba ai piloți ca Sebastien, Cristina și Nasser, dacă vehiculul nu este fiabil”.

Obiectivul Dacia la Dakar

„Evident că ne dorim victoria, dar nu poți garanta că vei câștigat, chiar dacă avem piloți de top și parteneri puternici”, a spus Aupierre. „Noi vom concura la Dakar în 2025, 2026 și 2027, iar câștigarea Dakar este ținta noastră principală. Evident că și Mondialul de Rally-Raid contează, dar Dakarul este mai important”, a spus acesta. Francezul a precizat că bugetarea a fost făcută doar pe acești trei ani, iar o extindere a programului nu este luată în calcul în acest moment.

Un singur proiector LED suplimentar, pe partea stângă, ar putea să nu fie un element final de design

„Fie că vom fi triumfători, fie că nu, noi vom încerca să obținem cel mai bun rezultat posibil. O victorie nu va influența, cel mai probabil, soarta acestui program. În acest moment, nu discutăm despre o extindere. Trebuie, în primul rând, să începem testele, să participăm la prima competiție din Maroc și, în 2025, la primul Dakar și apoi vom mai vedea”, a explicat acesta.

Cert este că Dacia nu va fi singurul constructor ce vizează gloria dintre dune în Arabia Saudită. Deși Audi s-a retras după ce a câștigat Dakarul la ultima participare (germanii anunțaseră că se vor retrage după Dakar '24), anul viitor Dacia se va bate cu Toyota, dar și cu Ford. Ambii rivai aduc la start în clasa T1+ mașini bazate pe camionete de stradă (Toyota Hilux, respectiv Ford Raptor).

Le Vot își dorește victoria la Dakar, iar șeful său de Meo l-a asigurat de „toată susținerea” pentru a obține acest rezultat

„Inițial, noi voiam să dezvoltăm o mașină de clasă T1, dar apoi s-a luat decizia să urcăm la clasa T1+. Asta înseamnă alte anvelope, alte suspensii și, deci, un stres mai însemnat pe întreg pachetul tehni”, a explicat responsabilul cu proiectul Dacia Dakar făcând o paralelă cu rivalii. Aceștia, însă, nu au unele dintre soluțiile tehnologice inovative pe care Dacia le-a patentat pe Sandrider așa cum este fibra de carbon specială cu proporții care reflectă unde infraroșii menită să reducă încingerea caroseriei.

Sursa foto: Wall-Street.ro

