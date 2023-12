Dacia Manifesto, concept dezvăluit la finele lui 2022 pentru a prezenta noua direcție a brandului Dacia, una prietenoasă cu lumea înconjurătoare și care îndeamnă la aventură, a primit premiul „Concept Car Design of the Year” din partea unui grup internațional de jurați. Câștigătorul premiului a fost dezvăluit în cea mai nouă ediție a Car Design Review, Dacia reușind să bată concepte Mercedes-Benz, Porsche, Audi și BMW.

Cel mai recent concept al Dacia i-a impresionat pe unii dintre cei mai importanți designeri ai lumii. Juriul de 16 persoane care a decernat titlul „Concept Car Design of the Year” îi are în componență și pe șefii departamentelor de styling de la Audi, Ford, Lamborghini, Lucid și Mercedes-Benz, iar aceștia n-au fost părtinitori. Dacia Manifesto a învins în competiție și concepte Audi și Mercedes-Benz.

Unul dintre redactorii publicației Car Design News, James McLachlan, care editează topul anual, a spus că „în ultimii 10 ani, de când se realizează acest concurs, Dacia nu a fost niciodată printre mărcile nominalizate la nicio categorie de design auto, iar asta face ca reușita conceptului Manifesto să fie cu atât mai surprinzătoare și dovedește cât de mult a evoluat departamentulde design al Dacia”.

Design-ul viitoarelor modele Dacia este decis, într-o mare măsură, în cadrul Centrului de Design Dacia de la București, acolo unde „s-a născut” și cea de-a treia generație a SUV-ului Duster. Unele dintre elementele practice ale noului SUV compact au fost inspirate din echipările care au apărut pe Manifesto. Nu demult, wall-street.ro a realizat un top cu cele mai interesante concepte Dacia, iar Manifesto nu a putut să lipească.

„Sunt onorat de numărul mare de persoane care a apreciat elementul de noutate pe care-l aduce acest mic model, care exprimă clar valorile brandului nostru și arată cât de mult s-a dezvoltat design-ul nostru. Nu cred că cineva s-a așteptat la [acest succes] din partea Dacia, însă acest premiu mă face să cred că suntem pe drumul cel bun”, a spus David Durand, Director de design al Dacia, citat într-un comunicat.

Iată topul celor 10 finaliste dintre care a fost selectat conceptul cu cel mai reușit design al anului acesta, printre ele numărându-se și modele de la mărci cu o istorie mult mai vastă în modelarea design-ului auto, un sector pe care Dacia nu s-a concentrat în trecut. În prezent, însă, constructorul autohton și-a dezvoltat o imagine unitară de brand și marșează pe câteva elemente vizuale ușor de recunoscut ce au fost incorporate în noul Duster și vor face parte din limbajul vizual al următoarelor modele ce sunt în lucru (noul Duster, Bigster și Spring).

Dacia Manifesto Citroen Oli Mercedes Vision One-Eleven Audi Activesphere Lancia Pu+Ra HPE Porsche Mission X Peugeot Inception Dodge Charger Daytona SRT BMW i Vision Dee Lincoln Model L100

Sursa foto: Dacia

Calculator Salariu: Află câți bani primești în mână în funcție de salariul brut »

Despre autor Wall-Street.ro este un cotidian de business fondat în 2005, parte a grupului InternetCorp, unul dintre cei mai mari jucători din industria românească de publishing online.Pe parcursul celor peste 15 ani de prezență pe piața media, ne-am propus să fim o sursă de inspirație pentru mediul de business, dar și un canal de educație pentru pentru celelalte categorii de public interesate de zona economico-financiară.În plus, Wall-Street.ro are o experiență de 10 ani în organizarea de evenimente B2B, timp în care a susținut peste 100 de conferințe pe domenii precum Ecommerce, banking, retail, pharma&sănătate sau imobiliare. Astfel, am reușit să avem o acoperire completă - online și offline - pentru tot ce înseamnă business-ul de calitate. Redactia Wall-Street »

Te-ar putea interesa și: