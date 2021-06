Din orice unghi am privi, trăim un moment de cotitură, care în fața noastră, a oamenilor se arată sub forma unui prag, un spațiu între două lumi, un interval derutant între un final care se prelungește și un început necunoscut. Asta crede romanciera Elif Shafak că s-a întâmplat de când pandemia a lovit omenirea.

Crizele, de orice natură, adâncesc distanța dintre muncitorii „cu înaltă calificare” și cei cu „slabă calificare”. Mai mult, tehnologia AI și învățarea automată devin tot mai sofisticate și mai omniprezente în viața noastră, iar ritmul de acceptare și de adopție este unul diferit. Dar ce influență are acest lucru asupra locurilor de muncă? Oare dispar joburile atât de repede pe cât se propagă și această retorică? Ne ușurează tehnologia viața sau ne-o îngreunează și ne face să devenim temători?

„2020 a fost un an special, ce a accentuat nevoia de digitalizare a companiilor și de transformare digitală. A fost un an care a adus în lumina reflectoarelor o adopție de tehnologii noi și acest lucru ne-a forțat să ne schimbăm diversele obiceiuri de lucru (...) Avem o viață virtuală mult mai intensă decât aveam înainte de pandemie”, a declarat Costin Baicu, CFO Doc Process, companie antreprenorială locală, specializată în dezvoltarea de soluţii digitale pentru automatizarea proceselor de business, în cadrul emisiunii HR Talks, realizată de wall-street.ro.

Expertul în HR Leonard Rizoiu spune că până înainte de pandemie, oamenii nu se așteptau că lucrurile se pot face într-un mod atât de digitalizat ca azi și că beneficiile accelerării digitalizării s-au văzut în eficiența cu care angajații au început să lucreze, corelată cu un work-from-home care până nu demult era considerat un lux.

„Tot volumul de muncă și toată presiunea a venit din mai multe unghiuri. În primul rând, ar trebui felicitați oamenii din companii pentru flexibilitatea de care au dat dovadă și pentru replierea lor.

Dacă s-a renunțat până și la celebrul dosar cu șină de la instituțiile de stat, atunci cred că am crescut într-un an mai mult decât am fi crescut în șapte (...) A fost un șoc la început, ne-a luat pe nepregătite, dar cumva am reușit să ne repliem într-un termen foarte scurt astfel încât să putem să continuăm. Roata industriei nu s-a oprit, poate am avut parte de întreruperi, o săptămână, două, dar nu s-a oprit. Sunt fabrici, uzine în care anumite componente nu se opresc niciodată”, a declarat Leonard Rizoiu, Managing Partner la leoHR.

Timpul nu iartă. Cei care nu se vor adapta, vor putea rămâne în urmă

De aproximativ un an și jumătate, România a intrat în era „Muncii 2.0”, un trend așteptat deja de mai mulți ani și care a adus dintr-odată multă noutate, mai multă decât erau angajații obilșnuiți. Cu toate acestea, oamenii nu pot rămâne în urmă și nu pot pierde trenul digitalizării. Acum, la mijlocul lui 2021, deși pare că vorbim cu o mai mare lejeritate de implementarea de soluții digitale în companii, lucrurile nu au fost atât de simple de la început.

„Prima faza a fost cea de șoc în care s-au căutat soluții ad hoc, soluții urgente. Dar, ulterior, oamenii au început să se uite la cum va arăta compania în viitor, să se uite la soluțiile digitale din următorii ani și au început să gândească pe un orizont mai lung ceea ce înseamnă pentru noi o suită de oportunități.

Sunt clienți, din marii retaileri ai noștri care au spus că dacă n-ar fi avut la îndemână o soluție de automatizare pentru anumite procese, practic ar fi fost cvasi-imposibil să gestioneze întreaga activitate remote”, a mai explicat Costin Baicu.

Specialistul este de părere că în aceste vremuri aproape toate companiile se gândesc cum să devină mai digitale pentru a nu pierde teren în fața concurenței pentru că cei care nu se vor adapta, vor rămâne în urmă.

„Ce s-a început acum nu se va opri, va continua. Companiile vor începe să gândească din ce în ce mai mult în mod digital, în sistem de optimizare a proceselor și de abordare a cât mai multe tehnologii în procesele lor de business”, mai spune CFO-ul Doc Process.

Între nou și vechi. De unde teama oamenilor că roboții „le fură” joburile

Sistemul de lucru hibrid implementat de la venirea pandemiei a accentuat importanța roboților software inteligenți, dezvoltați pe baza tehnologiei Robotic Process Automation (RPA), în condițiile în care a crescut nevoia de soluții și activități creative, iar munca de la distanță a devenit esențială pentru bunul mers al oricărei afaceri.

Un sondaj realizat de Tailent arată că 23,7% dintre companiile mici și mijlocii din România confirmă că au nevoie de roboți software pentru a accelera digitalizarea activității și pentru a crește eficiența operațională prin automatizarea operațiunilor. Roboții software inteligenți sunt utili pentru a elimina acțiuni repetitive și pentru a crește eficiența operațională dintr-o organizație. Cu toate acestea, unii angajați se simt și se simțeau amenințați de roboți încă de dinaintea pandemiei, trăind cu teama că joburile lor vor fi inlocuite sau ca urmeaza să fie automatizate.

Temerile există. Ele fac parte din viața noastră, nu putem să le eliminăm. Însă progresul tehnologic nu se va opri. Trebuie să conștientizăm acest lucru, să ne punem în acord cu această evoluție. Și noi în plan personal, ca oameni, trebuie să evoluăm în sensul adoptării de tehnologii noi, de învățare a acestora și de utilizare. Nu trebuie să devenim experți în tehnologie, dar trebuie să fim deschiși, să acceptăm și să învățăm. Așa cum am învățat să trecem de la telefonul cu taste la cel touch screen, la smarphone, așa vom învața să lucrăm la birou și cu noile aplicații care sunt necesare. - Costin Baicu, CFO Doc Process -

Și Leonard Rizoiu este de părere că toate categoriile de angajați vor merge de acum înainte într-o zonă din ce în ce mai digitalizată, fie că vorbim de operatorii de producție, acolo unde învățarea de roboți industriali e mai dificilă, sau de categoria TESA ( departamente de Tehnic, Economic și Socio-Administrativ).

„Lucrul cu tehnologiile ne ușurează viața, da, doar că în prima faza e un șoc, e o rezistență la schimbare umană și corectă de altfel. Dar deschiderea și îmbrățișarea noului în special în zona digitală, e un aspect pe care noi în zona de recrutare și de selecție o căutam și o verificăm foarte mult. Indiferent de nivelul poziție”, spune specialistul în HR.

Investiția în oameni trebuie să continue în această zonă de digitizare pentru că valoarea adăugată vine din complexitatea dintre om și mașinărie, iar una fără cealaltă nu pot funcționa. Doar automatizarea în sine nu face nimic, iar un om singur nu poate să fie competititv în a face ceva de mare amploare, au agreat cei doi invitați, în cadrul emisiunii.

„Cred că preocuparea noastră trebuie să fie ca teama să nu se transforme în anxietate sau într-o teamă permanentă că nu știm ce ni se va întâmpla. Atâta timp cât înveți și aduci valoare în ceea ce faci, cred că lucrurile pot aduce multă satisfacție”, mai spune Costin Baicu.

Abilități pentru viitor

Deși multe din joburi vor fi preluate de roboți, aceștia vor trebui să fie mânuiți și reparați tot de oameni, motiv pentru angajații viitorului vor trebui să se conformeze și să-și dezvolte noi abilități.

Angajații viitorului vor trebui să știe să gestioneze schimbările, să facă lucrurile din mers și să fie creativi, să știe să rezolve probleme, să știe să lucreze cu IoT, cu mega date și cu AI. Abilitățile digitale vor fi, așadar cele mai căutate la un loc de muncă, explică Leonard Rizoiu.

Urmăriți întreaga discuție în cadrul emisiunii HR Talks, un proiect editorial realizat de wall-street.ro prin care ne dorim să venim cu o abordare cât mai practică în dezbaterea celor mai importante teme și trenduri din piața muncii, alături de manageri și specialiști din industrie.

