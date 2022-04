Top 10 țări în care sa lucrezi ca nomad digital. Ce loc ocupă România

Noțiunea de nomad digital a căpătat o mai mare popularitate odată cu venirea crizei sanitare. Munca de la distanța a devenit rapid un trend, în contextul în care s-a transformat rapid din necesitate. Deși în primă fază a fost o necesitate, munca de acasă s-a transformat rapid într-un trend global, motiv pentru care tot mai mulți oameni au început să își caute noi locații din care să poată să lucreze, pe măsură ce restricțiile s-au ridicat. Vă prezentăm în continuare un top cu cele mai bune țări din care să lucrezi remote.

Top 10 țări în care sa lucrezi ca nomad digital. Ce ar trebui să știi înainte să lucrezi într-o altă țară

Alegerea unei țări cu acces bun la internet, o mulțime de cafenele locale și chirie ieftină ar trebui să fie cele mai importante criterii după care să alegi țara în care să lucrezi. Un alt element pe care trebuie să îl iei în considerare este fusul orar. Da, ar putea să fie extrem de palpitant să fii din România și să lucrezi remote din Tokyo, însă din cauza fusului orar s-ar putea să îți dai viața și somnul peste cap.

Pentru a te asigura că faci alegerea corectă, poți consulta Kayak, un motor de căutare de călătorii care a lansat un instrument care te ajută să alegi țara în care vrei să mergi să lucrezi. Concret, este vorba de un index care ierarhizează țările în funcție de următorii indicatori: costuri de călătorie și accesibilitate, prețuri din orașul în care alegi să te muți, sănătate și siguranță, capacități de lucru la distanță, viața socială și poate cel mai important, vremea, recomandă Euronews.

Pentru a face lucrurile și mai ușoare, au creat, de asemenea, un sistem de clasare a fusului orar, astfel încât să te poți asigura că locul din care lucrezi e strâns aliniat cu fusul orar după care se ghidează compania ta.

Iată topul cu țările din care poți să lucrezi ca nomad digital, în 2022:

10. Germania

Țara vest-europeană se situează în top 10 țări din care să lucrezi ca nomad digital, cu un scor de 83 de puncte din 100. Germania a avut rezultate bune la categoria „sănătate și siguranță”, fiind, de asemenea, o țară extrem de prietenoasă cu drepturile comunității LGBTQ+. Deloc surprinzător, nu s-a descurcat atât de bine la categoria vreme, obținând 16 puncte din 100.

9. Cehia

Cehia are doar un punct în plus față de Germania. Țara are prețuri mai mici, iar în medie, chiria pe o lună ajunge la 389 de euro. Transportul, mâncarea și restaurantele sunt ieftine și aici, iar costul unui bilet de tren dus costă în jur de 0,96 de euro.

8. Panama

Schimbăm acum continentul și mergem în Panama. Dacă vremea mai caldă este ceea ce cauți cu adevărat, înseamnă că această țară din America Centrală este exact ce cauți.

Panama are un punctaj de 78 din 100 la capitolul „vreme”. Este o țară accesibilă și foarte prietenoasă cu nomazii digitali.

7. Costa Rica

Rămânem tot în America Centrală și mergem mai spre nord, unde ajungem în Costa Rica, unul dintre cele mai cunoscute locuri exotice din lume. Ce nu știai, probabil este că această țară e extrem de prietenoasă cu nomazii digitali și la fel de permisivă și cu persoanele din comunitățile LGBTQ+. 75% din țară e acoperită de păduri, fiind o locație de vis dacă lucrezi remote.

Există, însă, un mare dezavantaj și anume faptul că vitezele WI-FI sunt destul de lente. De asemenea, dacă ești un fan al muzeelor și al teatrelor, acest loc s-ar putea să nu fie neapărat potrivit pentru tine.

6. Malta

Malta este unul dintre cele potrivite locuri din Europa, în care să lucrezi remote. Această insulă mediteraneeană ocupă un loc bun în clasament în ceea ce privește politicile de sănătate și siguranță. De asemenea, țara înregistrează un număr redus de decese în trafic (doar 4 la 100.000 de oameni).

Totuși, țara are doar 10 puncte din 100 la categoria „petrecere a timpului liber și viață socială”, cu doar 16 teatre, muzee și galerii la 1.000 de locuitori. Însă, pentru că este cea mai dens populată țară din Europa, poate că nu este surprinzător neapărat acest lucru.

5. Japonia

Japonia e o țară excelentă pentru a lucra remote, însă pentru că ne raportăm la Europa, e posibil ca această țară să nu fie neapărat la îndemână pentru mulți. Dacă, însă, ai un program flexibil care îți permite să lucrezi la orice oră, atunci Japonia sigur va fi pe placul tău.

Țara are un punctaj impresionant de 94 de puncte din 100 la capitolul „viață socială”, cu 149 de centre culturale la 1.000 de locuitori și 1.707 baruri și cluburi la 1.000 de locuitori. În timp ce temperatura medie este de numai 14 grade Celsius, ceea ce înseamnă că te poți bucura și de sporturile din stațiunile montane.

4. Mauritius

Insula Mauritius din Oceanul Indian este mai mult ca sigur potrivită pentru tine dacă îți place căldura. Temperatura medie lunară este de 24 de grade Celsius, în timp ce prețurile locale sunt destul de mici. Chiria lunară a unui apartament ajunge, în medie, la 188 de euro, în timp ce o masă cu trei feluri de mâncare pentru două persoane costă 31 de euro.

3. România

România ocupă un loc fruntaș în topul țărilor din care să lucrezi, ca nomad digital. Țara are 92 de puncte, fiind suficient de echilibrată, dacă ne raportăm la categoriile analizate, mai puțin la vreme.

Temperatura medie lunară aici este de doar 7 grade Celsius, așa că dacă vrei să lucrezi de la plajă, în afara sezonului estival, nu prea te vei bucura de vreme bună. Desigur, țara noastră este cunoscută pentru viteza extrem de bună la internet, la care se adaugă și prețurile mici la chirii și la mâncare, comparativ cu alte țări din Europa.

În decembrie 2021, Președinte Klaus Iohannis a promulgat legea nomazilor digitali care pot veni din străinătate să lucreze în țara noastră. Viza de lungă şedere se acordă, la cerere, nomazilor digitali care doresc să călătorească şi să rămână pe teritoriul României, în timp ce continuă să obţină venituri din prestarea contractului de muncă la o companie înregistrată în afara României sau din activităţile desfăşurate printr-o companie înregistrată de aceştia în afara României, prin utilizarea tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor.

2. Spania

Veșnic populara Spanie ajunge pe locul doi, obținând scoruri bune pentru egalitatea de șanse pe care o oferă comunităților LGBTQ+. Poluarea aerului este, de asemenea, la un nivel scăzut aici, iar chiria pentru un apartament se ridică la 507 euro lunar. Internetul este unul de mare viteză, iar la capitolul timp liber, Spania se mândrește cu 807 cluburi și baruri la 1.000 de persoane.

1. Portugalia

Portugalia este fără doar și poate cea mai populară țară din Europa cu nomazii digitali. Cei mai mulți europeni care aleg să se mute din țărilor lor natale ajung în Portugalia, țara cu cele mai multe comunități ale nomazilor digitali. Țara are 100 de puncte din 100, fiind bine cotată la capitolul sănătate, siguranță și viață socială, cu cea mai scăzută poluare a aerului dacă ne raportăm la țările din acest clasament. De asemenea, oamenii locului cunosc, în general limba engleză, deci nu va fi o problemă să te descurci aici din acest punct de vedere.

Portughezii sunt foarte dornici să accepte nomazii digitali, primul sat digital nomad fiind lansat în regiunea autonomă portugheză Madeira, în 2021.

