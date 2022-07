Ce locuri de muncă sunt disponibile în România și în Europa

Potrivit datelor furnizate de agenţii economici privind locurile de muncă vacante, în evidenţele Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă (ANOFM), sunt disponibile 41.774 locuri de muncă la nivel naţional.

Cele mai multe locuri de muncă sunt oferite pentru:

muncitor necalificat la asamblarea și montarea pieselor (3.576);

lucrător comercial (2.368);

muncitor necalificat la demolarea clădirilor, căptușeli zidărie, plăci mozaic, faianță, gresie, parchet (2.023);

manipulant mărfuri (1.636);

agent de securitate (1.232);

muncitor necalificat la spargerea şi tăierea materialelor de construcţii (1.100);

ambalator manual (964);

confecţioner-asamblor articole din textile (956);

montator subansamble (676);

lăcătuș mecanic (662);

vânzător (647);

conducător auto transport rutier de mărfuri (622).

Din cele 41.774 locuri de muncă vacante declarate de angajatori la agențiile pentru ocuparea forței de muncă, 2.753 sunt destinate persoanelor cu studii superioare (contabil; programator; inginer în diferite domenii de activitate; consilier/ expert/ inspector/ referent/ economist în economie generală; specialist resurse umane etc.), 7.735 pentru persoanele cu studii liceale sau postliceale (lucrător comercial; manipulant mărfuri; agent servicii client; agent de vânzări; vânzător etc), 10.766 pentru persoanele cu studii profesionale (lăcătuș mecanic; sudor; confecţioner-asamblor articole din textile; conducător auto transport rutier de mărfuri; electrician de întreţinere şi reparaţii etc.), restul de 20.520 locuri de muncă fiind destinate persoanelor fără studii sau cu studii primare/gimnaziale (muncitor necalificat la asamblarea și montarea pieselor; agent de securitate; ambalator manual; muncitor necalificat în industria confecțiilor; muncitor necalificat la demolarea clădirilor, căptușeli zidărie, plăci mozaic, faianță, gresie, parchet; montator subansamble etc).

520 locuri de muncă vacante în Spaţiul Economic European

Angajatorii din Spaţiul Economic European oferă, prin intermediul reţelei EURES România, 520 locuri de muncă vacante, după cum urmează:

Belgia - 251 locuri de muncă pentru:ospătar; muncitor necalificat în agricultură;

- 251 locuri de muncă pentru:ospătar; muncitor necalificat în agricultură; Olanda – 111 locuri de muncă pentru: culegător mere şi pere; culegător cireşe; culegător capșuni; culegător fructe; muncitor în pepinieră de flori în seră; culegător zmeură; legumicultor;

– 111 locuri de muncă pentru: culegător mere şi pere; culegător cireşe; culegător capșuni; culegător fructe; muncitor în pepinieră de flori în seră; culegător zmeură; legumicultor; Norvegia – 53 locuri de muncă pentru: muncitor în producţie; sticlar/ şlefuitor sticlă; sticlar/ artiza sticlă; manager instalaţii sanitare;

– 53 locuri de muncă pentru: muncitor în producţie; sticlar/ şlefuitor sticlă; sticlar/ artiza sticlă; manager instalaţii sanitare; Polonia - 32 locuri de muncă pentru: zidar; muncitor depozit – operator stivuitor; asistent producţie; operator maşină CNC; lăcuitor/vopsitor; strungar/frezor; sudor MIG/MAG sau gaz; lăcătuş; operator CNC;

- 32 locuri de muncă pentru: zidar; muncitor depozit – operator stivuitor; asistent producţie; operator maşină CNC; lăcuitor/vopsitor; strungar/frezor; sudor MIG/MAG sau gaz; lăcătuş; operator CNC; Germania - 30 locuri de muncă pentru: șofer camion; curier colete și scrisori; încărcător/ sortator corespondență; educator/ educatoare;

- 30 locuri de muncă pentru: șofer camion; curier colete și scrisori; încărcător/ sortator corespondență; educator/ educatoare; Irlanda – 20 locuri de muncă pentru: îngrijitor persoane;

– 20 locuri de muncă pentru: îngrijitor persoane; Finlanda – 14 locuri de muncă pentru: muncitor în construcţii, dulgher; sudor;

– 14 locuri de muncă pentru: muncitor în construcţii, dulgher; sudor; Malta - 9 locuri de muncă pentru: coordonator proiecte cercetare şi dezvoltare inovare; farmacist; tehnician proiectant; auditor de monitorizare a conformităţii (PART-CAMO); inginer servicii IT; director de departament; proiectant Autocad 2d/3d.

