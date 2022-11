Ce locuri de muncă sunt vacante în România și în Europa

Potrivit datelor furnizate de agenţii economici privind locurile de muncă vacante, în evidenţele Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă (ANOFM), sunt disponibile 48.858 locuri de muncă la nivel naţional.

Cele mai multe locuri de muncă sunt oferite pentru:

lucrător comercial (3.383);

muncitor necalificat la asamblarea și montarea pieselor (3.370);

muncitor necalificat la demolarea clădirilor, căptușeli zidărie, plăci mozaic, faianță, gresie, parchet (2.424);

curier (1.744);

manipulant mărfuri (1.708);

agent de securitate (1.571);

muncitor necalificat în industria confecțiilor (1.478);

muncitor necalificat la spargerea şi tăierea materialelor de construcţii (1.232);

conducător auto transport rutier de mărfuri (968); vânzător (946); lăcătuș mecanic (845);

confecţioner-asamblor articole din textile (754).

Din cele 48.858 locuri de muncă vacante declarate de angajatori la agențiile pentru ocuparea forței de muncă, 3.020 sunt destinate persoanelor cu studii superioare (programator; inginer în diferite domenii de activitate; consilier/ expert/ inspector/ referent/ economist în economie generală; referent de specialitate financiar-contabilitate; manager proiect etc.), 9.908 pentru persoanele cu studii liceale sau postliceale (lucrător comercial; manipulant mărfuri; curier; agent de vânzări; conducător auto transport rutier de mărfuri etc), 11.423 pentru persoanele cu studii profesionale (lăcătuș mecanic; operator confecţioner industrial îmbrăcăminte din ţesături, tricotaje, materiale sintetice; sudor; electrician de întreţinere şi reparaţii; fierar betonist etc), restul de 24.507 locuri de muncă fiind destinate persoanelor fără studii sau cu studii primare/gimnaziale (muncitor necalificat la demolarea clădirilor, căptușeli zidărie, plăci mozaic, faianță, gresie, parchet; muncitor necalificat la asamblarea și montarea pieselor; lucrător sortator deşeuri reciclabile; femeie de serviciu; agent curăţenie clădiri şi mijloace de transport etc).

ANOFM precizează faptul că baza de date este dinamică, actualizându-se în timp real în funcție de locurile de muncă declarate de angajatori, de valabilitatea ofertelor, precum și de numărul repartițiilor emise în vederea ocupării.

122 locuri de muncă vacante în Spaţiul Economic European

Angajatorii din Spaţiul Economic European oferă, prin intermediul reţelei EURES România, 122 locuri de muncă vacante, după cum urmează:

Norvegia – 51 locuri de muncă pentru: muncitor în producție; vopsitor auto; tinichigiu auto; farmacist; sticlar/ şlefuitor sticlă; sticlar/ artizan sticlă;

– 51 locuri de muncă pentru: muncitor în producție; vopsitor auto; tinichigiu auto; farmacist; sticlar/ şlefuitor sticlă; sticlar/ artizan sticlă; Finlanda – 50 locuri de muncă pentru: muncitor necalificat – culegător fructe de pădure, alte fructe și legume;

– 50 locuri de muncă pentru: muncitor necalificat – culegător fructe de pădure, alte fructe și legume; Polonia - 15 locuri de muncă pentru: muncitor depozit – operator stivuitor; asistent producţie; operator maşină CNC;

15 locuri de muncă pentru: muncitor depozit – operator stivuitor; asistent producţie; operator maşină CNC; Malta – 5 locuri de muncă pentru: proiectant arhitect; ajutor bucătar; bucătar şef; ospătar;

– 5 locuri de muncă pentru: proiectant arhitect; ajutor bucătar; bucătar şef; ospătar; Lituania – un loc de muncă pentru: instalator, montator ţevi.

