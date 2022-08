Sphera Franchise Group, compania care operează în sistem de franciză lanţurile KFC, Pizza Hut şi Taco Bell în România își propune să angajeze până la finalul anului 800 de persoane pentru restaurantele KFC din România. Per total, la nivelul grupului condus de antreprenorul Călin Ionescu, se vor mai face alte 200 de angajări până în decembrie, a declarat într-un interviu pentru wall-street.ro Emilia Stroe, director resurse umane Sphera Franchise Group România, unul dintre cele mai mari grupuri din industria de food service din România.

Joburi în HoReCa, într-o piață a muncii dominată de work from home și muncă hibridă

Cu presiuni uriașe din cauza migrației forței de muncă, la care se adaugă și instabilitatea adusă de conflictul militar din Ucraina, brandurile din HoReCa cum sunt KFC, Taco Bell sau Pizza Hut se străduiesc să găsească personal și într-un context post-pandemic în care atenția românilor s-a mutat înspre joburi remote și hibrid. Numai în luna iulie, nivelul aplicărilor pentru joburile care permit munca de oriunde a fost foarte apropiat de maximul acestui an, stabilit în ianuarie, cu aproape 70.000 de aplicări, arată datele de la BestJobs.

Mai există și o presiune a domeniului HoReCa, sector care în ultimii ani a fost destul de vitregit și care are o anumită specificitate din punct de vedere al faptului că în restaurante trebuie să venim să lucrăm fizic, nu putem lucra remote sau hibrid (…) Vorbim despre o specificitate în sensul prezenței fizice, ceea ce presupune deschiderea candidatului către interacțiunea cu clientul. Odată ce lucrăm în restaurante trebuie să fim foarte atenți la prezența pe care o avem la lucru, în sensul că programul de lucru e program de lucru. Nu putem să întârziem și să spunem „lasă că ajung eu peste jumătate de ora” pentru că există un flux de producție ce trebuie respectat. Emilia Stroe, director HR Sphera Franchise Group România & Italia (foto)

Cu toate acestea, un început de carieră într-un restaurant poate veni cu atuu-uri mai valoroase pe termen lung, spune Directorul de HR al Sphera Group. Aceste tipuri de joburi îi învață pe tinerii care intră pentru prima dată în câmpul muncii ce înseamnă disciplina, punctualitatea și lucrul în echipă. Pe lângă motivația unui salariu câștigat la finalul liceului sau în timpul facultății, un astfel mediu de lucru alert este privit de mulți tineri ca fiind „o școală potrivită” care-i antrenează mai departe în domeniile profesionale în care aleg să se perfecționeze ulterior.

„Avem un proiect în care am luat legătura cu foștii angajați pentru a vedea în ce domenii lucrează și cum le-a fost utilă experiența de la noi din companie. Și plecând de la acest proiect am descoperit că sunt foști angajați care lucrează în sistemul bancar, în învățământ, în IT. Ei spun că le-a fost utilă experiența din restaurante pentru că acolo au învățat cum să gestioneze diverse tipuri de personalități umane, au învățat cât de importantă e punctualitatea, ce rol are fiecare într-o echipă și cât de important e să lucrezi în echipă”, a mai precizat Emilia Stroe, director resurse umane Sphera Franchise Group România & Italia.

Pentru cei care vor să rămână în companie și să pășească pe următoarele trepte profesionale, oportunitățile sunt tot la vedere. Candidații știu încă de la interviul de angajare pe ce poziții din firmă pot avansa, iar când încep lucrul în restaurant, această modalitate li se face din nou cunoscută printr-un poster în mijlocul restaurantului, postat pe un avizier. Înainte de a recruta un manager din afara companiei, KFC își promovează mai întâi intern oamenii.

Promovarea are loc când postul respectiv e liber și când competențele sunt potrivite pentru acel postul. Avem angajați care devin manageri în respectivul restaurant după șase luni din momentul angajării. Dar asta înseamnă că după șase luni, ei au dobândit competențele specifice jobului. Evident că parcursul cuprinde mai multe etape și promovarea și dezvoltarea se întâmpla în aceste etape. În funcție de tipologia candidatului, de dorința lui pentru această promovare e, de fapt, o alegere. Dacă îmi doresc să devin manager, investesc energia și efortul meu în sensul promovării. Citeste si: Mai mult de jumătate din tineri și-ar putea schimba jobul Emilia Stroe, director HR Sphera Franchise Group România & Italia

Ce salarii și beneficii au angajații de la KFC

În prezent, KFC deţine în portofoliu 94 de restaurante în toată țara şi are peste 3.500 de angajaţi, pe diferite poziţii. În restaurantele KFC, salariile pornesc de la 1.300 de lei net pe lună (pentru un contract de muncă part-time, de patru ore) și de la 2.600 de lei net pentru un contract de muncă full-time, cinci zile pe săptămână.

La nivelul restaurantelor noi publicăm veniturile încă din momentul anunțului de angajare. Deci transparența e din start oferită candidatului astfel încât să își creeze o imagine cât mai clară asupra experienței pe care o va avea în mijlocul nostru, începând de la activitatea pe care o va presta, rezultatele așteptate și compensațiile de care va beneficia. Aceste venituri expuse în anunțul de recrutare și din interviul cu candidatul fac ca acesta să ia o decizie, evident, în acord cu așteptările pe care le are. Citeste si: Ocupaţia de jurisconsult va fi eliminată din Clasificarea ocupaţiilor Emilia Stroe, director HR Sphera Franchise Group România & Italia

La salariu se adaugă și beneficii cum sunt tichetele de masă (20 de lei pentru fiecare zi lucrată), dar și decontări de transport pentru turele de închidere de după ora 23:00. Există și beneficii extra pentru experiență, pe spune Directorul de HR de la Sphera Franchise Group România.

„Pot fi și ele cuantificate la final în niște sume, dar care vin pe fundalul dezvoltări, vin pe faptul că mă dezvolt, că învăț, că pot să accesez o platformă de învățare, pot să accesez workshopuri de wellbeing”, a mai precizat Emilia Stroe, director resurse umane Sphera Franchise Group România & Italia.

