Românii de la mindit.io vor să angajeze peste 100 de IT-iști. Care sunt cerințele

Un start-up românesc, specializat în dezvoltarea de software, caută specialişti şi vizează astfel extinderea echipei cu peste o sută de persoane, pe parcursul următorului an.

Potrivit unui comunicat de presă al mindit.io, în prezent, numărul de angajaţi este de aproximativ 200 de persoane, atât în România, cât şi în Elveţia, iar cifră de afaceri anuală de peste 45 milioane de lei.



Compania a avut o creştere de circa 40% în 2021, comparativ cu anul precedent, fiind una dintre firmele IT din România cu cele mai spectaculoase ascensiuni, iar pentru anul acesta preconizează o evoluţie similară.



Pentru a susţine creşterea volumului şi a calităţii proiectelor livrate, mindit.io vizează atragerea de noi specialişti pe plan local, mizând într-o primă etapă pe dezvoltarea a două dintre oraşele naţionale - Cluj şi Iaşi. Astfel, până în septembrie 2023, mindit.io îşi propune creşterea şi consolidarea echipei din România, vizând un plus de 110 angajaţi, inclusiv juniori.



De altfel, pentru cei aflaţi la început de drum, compania organizează diverse programe de internship, ce au rolul de a oferi o oportunitate de intrare într-unul dintre cele mai inovative şi căutate domenii de activitate în prezent.



"Organizate pentru prima dată şi pe plan local, în Iaşi şi Cluj, programele de internship durează câte trei luni, iar la finalul acestora toţi cei care au participat cu succes la program îşi vor începe cariera în domeniul IT, lucrând pe proiecte variate în zonele: Java and Spring, React, Microservices, Flutter, Payment processing, Application integration, Health, Retail şi multe altele.

Momentan, internship-urile din Iaşi şi Cluj sunt sincronizate cu programul de intership general, însă, pe temen lung, compania îşi propune să organizeze programe dedicate pe oraşe. Pe lângă programul de internship, mindit.io are peste 20 de poziţii deschise la care candidaţii pot aplica direct pe site-ul companiei. Totodată, pe lângă recrutare şi internship-uri, mindit.io oferă echipei deja formate o serie de beneficii unice, precum minditNomad", se arată în comunicat.



De asemenea, compania oferă angajaţilor săi posibilitatea de a lucra full remote, precum şi un beneficiu unic în România - minditNomad - prin care toţi membrii echipei, de oriunde din ţară, pot alege să lucreze sau să-şi facă vacanţele la una dintre casele minditNomad, aflate în Cluj, Bucureşti, Constanţa, Iaşi, Sibiu sau Comarnic. Pentru această iniţiativă, compania a fost premiată cu "Best benefit strategy 2022" în cadrul Employer Branding Awards 2022.



mindit.io este o companie românească, specializată în dezvoltarea de software, fondată în 2015 de Irina Arsene. În prezent, compania are peste 200 ingineri software, care operează pe un portofoliu de peste 200 de proiecte naţionale şi internaţionale. Principalele industrii deservite de mindit.io sunt retail, fintech & wealth management, healthcare, banking şi foodtech.

Sursa foto: Shutterstock

