De ce își urăsc angajații locurile de muncă. 6 moduri prin care angajatorii pot schimba asta

Dacă ar putea, 64% dintre angajați ar renunța sau și-ar schimba jobul chiar în acest moment. De ce? Pentru că se pare că mulți angajați își urăsc locurile de muncă. Cu toate acestea, există pași concreți pe care companiile îi pot face pentru ca angajații să se răzgândească.

Criza sanitară începută de pandemia de COVID-19, deși nu mai are aceeași intensitate în evoluție continuă să remodeleze nu doar modul în care muncim, ci și modul în care ne raportăm la locurile noastre de muncă. Pentru mulți angajați, 2021, dar și 2022 a fost un an de recalibrare, un an cu schimbări de carieră și cu redefinire a priorităților. De altfel, acesta a fost și unul dintre motivele care au stat la baza a ceea ce numim „quiet quitting”.

Un nou sondaj lansat de The Workforce Institute arată că aproape jumătate dintre angajați (46%) nu și-ar recomanda compania sau profesia copiilor lor sau oricărei persoane tinere la care țin. Însă cel mai înfricoșător pare să fie faptul că 45% dintre angajații intervievați au transmis că nu ar recomanda jobul pe care îl au sau compania la care lucrează nici celor mai mari dușmani, scrie Forbes.com.

În același timp, aproape două treimi dintre angajați (64%) și-ar schimba locul de muncă chiar imediat dacă ar putea, în timp ce 45% pur și simplu „nu mai vor să lucreze”. Ce concluzii putem trage din aceste date?

Chris Mullen, director executiv la The Workforce Institute din UKG, admite că unele dintre statistici sunt șocante: „Cei mai mulți oameni au o relație tranzacțională cu munca, deoarece 61% recunosc că merg la muncă pentru a încasa banii și pentru a aștepta să treacă ziua ca să plece acasă.

În mod similar, doar aproximativ un sfert (28%) dintre angajați spun că se află într-o carieră cu obiective și ambiții specifice pe care doresc să le dezvolte în timp. Doar 11% dintre angajați consideră că munca lor este ceea ce ei ca fiind o „chemare” și o „pasiune”. Prin urmare nu e de mirare că oamenii sunt gata să renunțe la joburile lor și le urăsc. Dar Mullen crede, de asemenea, că oamenii își doresc în mod inerent să lucreze.

Citeste si: Cât de mult contează pentru români satisfacția la locul de muncă

„Însă depinde de companii și lideri să contribuie la conectarea locurilor de muncă cu sens și scop”, spune el, indicând către un alt rezultat al sondajului care a arătat că 84% dintre oameni ar lucra în continuare dacă ar câștiga la loterie, iar 28% ar lucra în continuare același număr de ore.

Cu alte cuvinte, oamenii s-ar putea să nu fie atât de tentați să renunțe, dacă angajatorul lor îi tratează așa cum doresc să fie tratați.

6 moduri prin care angajații pot fi convinși să nu-și mai urască joburile

1. Oferiți-le angajaților o idee despre CUM munca lor are beneficii pentru alții. Faceți din acest lucru o practică obișnuită pentru oameni încă din primele momente în care aceștia pășesc în companie

2. Oferiți-le angajaților timp să înțeleagă DE CE lucrează. Mulți angajați lucrează pentru bani pentru a-și îmbunătăți viața. Alții lucrează astfel încât să aibă timp să-și urmeze pasiunile în afara muncii

Citeste si: Mâncarea subvenționată, noul stimul pentru întoarcerea angajaților...

3. Oferiți-le angajaților CHEIE sarcini și activități care să-i conducă la un scop mai înalt. Sarcinile zilnice ale angajaților pot fi plictisitoare și repetitive.

4. Oferiți angajaților sentimentul de a fi AUZIȚI. Ascultarea angajaților este o modalitate esențială de a le înțelege nevoile, dorințele și preocupările.

5. Oferiți angajaților oportunitatea de a CREȘTE prin învățare și dezvoltarea carierei. Oferirea de obiective de dezvoltare profesională, astfel încât angajații să își poată îmbunătăți calificarea sau recalificarea, poate stimula un sentiment de speranță la locul actual de muncă, dar și în cariera lor.

6. Oferă-le angajaților timp liber pentru DECONECTARE și reîncărcare. Mulți angajați (85%, mai exact) nu își folosesc timpul liber alocat și acest lucru poate contribui la suprasolicitare și epuizare. Timpul real de deconectare de la locul de muncă poate oferi angajaților un sentiment sporit de bunăstare și scăderea stresului.

Citeste si: Supraimpozitarea muncii part-time a dus la scăderea numărului de...

Sursa foto: Pexels

Calculator Salariu: Află câți bani primești în mână în funcție de salariul brut »

Despre autor Raluca este unul din reprezentanții entuziaști și curioși ai generației Millennials. A studiat Jurnalism la Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării la Universitatea din București și a urmat un master în Comunicare și Resurse Umane, în cadrul aceleiași instituții. Timp de doi ani a fost redactor la revista Forbes România și colaborator în cadrul mai multor proiecte editoriale precum Top 500 companii , Top 30 cele mai influente femei, precum și... Mai multe articole scrise de Raluca Juncu »

Te-ar putea interesa și: