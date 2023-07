Angajații de la Oficiul Național al Registrului Comerțului (ONRC) au intrat în grevă japoneză începând cu data de 17 iulie. Aceștia vor fi în grevă japoneză până vineri, 21 iulie, timp în care se pregătesc să organizeze o grevă generală, potrivit unui anunț venit din partea Blocului Național Sindical. Angajații sunt nemulțumiți de salariile mici din instituție.

Sindicatul Angajaţilor din Oficiul Naţional al Registrului Comerţului (SAONRC), afiliat la Federația Publisind și la Blocul Național Sindical protestează împotriva inechităților salariale și a discriminării salariaților din ONRC față de celelalte categorii de angajați din familia ocupațională „justiție”. În antiteză, în raport cu importanța activităților derulate de ONRC și cu nivelul de complexitate a muncii prestate de salariați în actualul context economic și financiar marcat de obligațiile legate de implementarea PNRR, nivelul salarial actual se situează la cel mai scăzut nivel din categoria funcțiilor din familia ocupațională „justiție”.

„SAONRC trage un semnal de alarmă asupra acestor chestiuni prin declanșarea grevei japoneze, cum mențiunea că dacă nu vom avea un dialog social cu reprezentanții Guvernului, acțiunile vor escalada prin inițierea conflictului colectiv de muncă și implicit GREVĂ”, au spus aceștia, potrivit unui comunicat de presă.

Prima acțiune de protest cu rol de avertisment se derulează în perioada 17-21 iulie 2023: membrii de sindicat din ONRC vor purta banderole negre în semn de protest și își vor îndeplini atribuțiile de serviciu cu exces de zel, conform legii.

Iată ce revendicări au angajații de la ONRC:

Eliminarea discriminărilor și a inechităţilor salariale din familia ocupaţională “Justiţie”, ONRC fiind instituţia publică cu cel mai mic nivel de salarizare din justiție. Plata integrală a drepturilor salariale câştigate în instanţă şi a dobânzilor aferente în conformitate cu prevederile legale Ocuparea prin concurs a posturilor vacante și eliminarea practicii de compensare a lipsei de resurse umane prin suprasolicitarea personalului

Dialog social real pe marginea noii legi de salarizare a personalului bugetar anunțate de guvernanți.

Pentru susținerea revendicărilor SAONRC, a fost transmisă o solicitare către Guvernul României, însă până la acest moment nu există angajamente sau perspective clare de soluționare, au mai spus sindicaliștii.

Salarii ONRC. Cât câștigă angajații care au intrat în grevă japoneză

Oficiul Național al Registrului Comerțului (ONRC) este o instituție publică, ce se află în subordinea Ministerului Justiției, fiind finanțată integral din bani de la bugetul statului. Instituția funcționează în baza Legii 265/2022 privind registrul comerţului şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative cu incidenţă asupra înregistrării în registrul comerţului.

Până la data 10 martie 2023, la ONRC activau 1.331 de angajați, potrivit unui document regăsit pe site-ul instituției. Tot aici sunt incluse și salariile personalului, pornind de la angajații cu funcții de conducere și până la inspectori, consilieri juridici, referenți, muncitori calificați sau șoferi.

Directorul general (gradul II) are un salariu brut de 14.328 de lei, în vreme ce directorul general adjunct are un salariu brut de 12.512.

Salariile directorilor de gradul II sunt cuprinse între 13.723 de lei și 15.513 de lei. Salariile sunt exprimate în coeficient brut.

Un registrator (gradul I), cu vechime cuprinsă între 5 -10 ani câștigă la fel ca un director de gradul II, adică 13.723. Totodată, un auditor de registru IA cu mai mult de 20 de ani de experiență câștigă 7.698 de lei brut/lună, iar un consilier juridic de grad II, cu experiență de până în cinci ani încasează un salariu brut de 7.698 de lei/ lună.

Un muncitor calificat treapta I câștigă 5.379 de lei/lună, iar un șofer treapta I încasează 5.513 de lei brut/lunar.

ONRC are 64 de specialiști IT pe care îi plătește sub media pieței

Oficiul Național al Registrului Comerțului avea, până la 10 martie 2023 un număr de 64 de specialiști IT, plătiți între 5.582 de lei și 8.702 de lei brut, ceea ce net ar înseamna între 3.265 și 5.090 de lei pe lună. Trebuie amintit că salariul mediu net în IT& C era, în mai 2023 (cea mai recentă lună în care INS a raportat câștigurile salariale medii din România), 10.478 lei și că angajații din acest sector încasează lună de lună cele mai mari salarii din economia românească.

Mai mult, în martie 2023 (data la care sunt urcate pe site-ul ONRC ștatele de plată ale angajaților), salariul mediu net încasat în IT &C era de 10.901 de net, potrivit datelor de la INS.

