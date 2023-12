În vreme ce Tinder sau Bumble sunt aplicații de referință pe piața de întâlniri online, există și aplicații specializate pentru cei care se află în căutarea unui loc de muncă. Una dintre acestea s-a lansat anul acesta și pe piața din România, în urma unei runde de investiții de 2 milioane de euro. Nploy, startup-ul cu origini bulgărești, dar care s-a dezvoltat în Europa Centrală și de Est a atras deja peste 125.000 de utilizatori și peste 1.000 de companii de la lansarea sa în 2019.

„nPloy a pornit de la o simplă constatare”, îmi spune Konstantin Tzonev, cofondator nPloy care își amintește că după ce și-a terminat studiile în străinătate și s-a întors înapoi în Bulgaria, n-a fost deloc simplu să-și găsească un loc de muncă.

„Petreceam mult timp căutând, participând la interviuri, dar, de multe ori, poziția nu era potrivit pentru mine. Au fost chiar momente în care am mers la mai multe interviuri doar pentru a afla că salariul sau descrierea efectivă a postului nu corespundeau deloc așteptărilor mele. Și mi-am dat seama că nu eram singurul în această situație. În timpul unei discuții cu un coleg de facultate, ne-am gândit, de ce să nu folosim tehnologia pentru a îmbunătăți acest proces? Așa am început să lucrăm la nPloy. Am lansat aplicația noastră mobilă în 2019 și apoi ne-am extins la o versiune web”, a declarat antreprenorul într-un dialog cu wall-street.ro.

Aplicația prin care începi o relație cu un nou job, nu cu persoana de care te simți atras

nPloy conectează direct candidații și angajatorii, pornind de la un model similar cu cel al unei aplicații de dating. Practic se folosește un algoritm bazat pe Inteligență Artificială (AI) care ajută candidații să-și găsească joburi, în conformitate cu un set de criterii prestabilite, precum așteptări salariale, aptitudini, experiență sau locația pentru care se dorește respectivul loc de muncă. De asemenea, companiile pot să aplice pentru persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă pe nPloy, ceea ce înseamnă că utilizatorii își pot stabili așteptările și pot fi găsiți de angajatori. Practic, ideea de bază a aplicației este să reducă prăpastia dintre talente și oferta de locuri de muncă din piață.

Aceștia primesc un match request printr-o notificare push, trimisă direct în aplicație. Chiar dacă te simți mulțumit de poziția actuală, niciodată nu știi când ar putea apărea o oportunitate mai bună. Prin intermediul platformei nPloy poți primi în continuare oferte de locuri de muncă fără a căuta activ, rămânând anonim până când decizi să aprobi o invitație de candidatură pentru un post. Acest proces transformă nPloy într-un loc potrivit pentru cei care caută pasiv oportunități de angajare pe termen lung. Konstantin Tzonev, cofondator nPloy (foto)

Completarea profilului de utilizator nu durează mai mult de 2-3 minute, iar aplicarea pentru un post este cât se poate de simplă: trebuie doar să glisezi spre dreapta dacă îți place locul de muncă găsit sau spre stânga dacă dorești să vezi următorul job. În contextul unui deficit extrem de accentuat de specialiști, cofondatorul nPloy este de părere că angajatorii din România s-au arătat și se arată deschiși în a explora noi metode de recrutare, pe o piață a muncii despre care spune că s-a maturizat recent în ultimii ani.

„Piața muncii din România a reușit să facă tranziția de la boom-ul inițial al externalizării serviciilor IT și BPO. România s-a impus, cu siguranță, ca o alegere de încredere pentru companiile internaționale care doresc să externalizeze toate tipurile de procese, de la producție și inginerie, la finanțe și dezvoltarea afacerilor. Industria și afacerile locale se dezvoltă, de asemenea, într-un ritm rapid în comparație cu alte piețe vecine. Prin urmare, România s-a afirmat ca un lider regional, depășind țările care încă nu au progresat de la stadiul de hotspot de IT și call center la destinații de externalizare ce găzduiesc centre de competență sau centre de servicii ale corporațiilor internaționale.

Cea mai mare proporție joburilor disponibile pe nPloy sunt din domeniile IT, inginerie, vânzări și business development. În prezent, pe platformă sunt peste 15.000 de utilizatori din România, iar la nivel de companii, peste 100 și-au făcut cont și au testat-o.

În 2024, planurile noastre pentru nPloy se axează pe creștere și extindere. Ne așteptăm să replicăm aici, în România, efectul de bulgăre de zăpadă pe care l-am experimentat în alte piețe. Am constatat că utilizatorii mulțumiți devin cei mai buni avocați ai noștri. Aceștia ne recomandă și altora, și așa se construiește, practic, acest efect. Konstantin Tzonev, cofondator nPloy

Vârsta, al doilea cel mai întâlnit motiv de discriminare de la job

În mod paradoxal, deși România se confruntă cu o criză de personal, bătălia pentru talente se dă, de cele mai multe ori, doar pe anumite segmente de vârstă. În ochii multor companii, candidatul ideal ar trebui să nu fie cel aflat la început de carieră pentru că nu are experiență și trebuie să stai să-l înveți de toate, dar nici cel trecut de 50 de ani pentru că nu știe atât de bine să manevreze un PC sau să vorbească fluent într-o limbă străină.

„Da, discriminarea în funcție de vârstă este, cu siguranță, una dintre problemele presante pe piața muncii din Europa. Vârsta este al doilea cel mai popular motiv de discriminare la locul de muncă, iar datele Eurobarometru arată că 47% dintre cetățenii UE consideră că vârsta ar dezavantaja un candidat. Funcția noastră de anonimat se numără printre cele mai puternice instrumente de tehnologie menite să elimine orice tip de discriminare. Candidații vor fi selectați doar pe baza competențelor și experienței lor profesionale, datele personale cum ar fi numele, sexul, vârsta și fotografia fiind ascunse în etapa inițială a procesului de recrutare”, a explicat cofondatorul nPloy care a lansat o campanie de sensibilizare în mass-media pentru a promova diversitatea și incluziunea la locul de muncă și în procesul de recrutare.

Sursa foto: Shutterstock

