10 cele mai bine plătite locuri de muncă de la distanță din Europa

Munca este una din principalele preocupări. Poate aduce prosperitate și un nivel de trai îmbunătățit. Alegerea locului de muncă potrivit poate aduce beneficii dacă se excelează în domeniul abordat. Însă nu doar potrivirea cu dorințele proprii este importantă. Sunt esențiale competențele deținute și pasiunea. În unele domenii, pasiunea joacă într-adevăr un rol cheie.

Perseverența și adaptabilitatea sunt necesare în dezvoltarea pe plan profesional. Adițional, o prezentare potrivită poate crește semnificativ șansele de a ocupa un post. Uneori, un cv in engleza poate fi lucrul necesar. Acest lucru se aplică și în cazul muncii la distanță. Companii din întreaga lume caută angajați din multiple țări. prin urmare, engleza poate fi un mare atu.

Beneficiile locurilor de muncă remote

Munca la distanță este un concept tot mai des întâlnit pe piața muncii. Unele companii combină acest stil cu prezența la birou, fiind astfel adoptat un stil de muncă hibrid. Alte companii preferă stilul de muncă complet la distanță. Unele oferă și stimulente pentru acest lucru sau diverse alte avantaje. Oricum ar fi, este o situație profitabilă și pentru angajator, și pentru angajat.

Munca la distanță vine de la sine și cu o serie de beneficii. Acestea constau în:

O flexibilitate mai mare a programului

În primul rând, munca la distanță oferă o flexibilitate mai mare a programului. Multe locuri de muncă remote nu impun un program fix, ci termene de îndeplinire a sarcinilor. În caz contrar, chiar și cu un program fix, tot este un avantaj. Se lucrează din confortul casei, deci este mult mai comod. Un mediu familiar poate duce la o detensionare și la un nivel de concentrare mai mare.

Timp liber mai mult

Prin faptul că nu mai este necesară deplasarea fizică la locul de muncă, se câștigă timp. Angajatul nu mai este nevoit să se trezească dimineața mai devreme și nu mai pierde timp pe drum. Apoi, în pauza de masă poate mânca orice dorește, bucătăria fiindu-i aproape. Acest mic atu este un stimulent pentru persoanele ce aleg să lucreze de acasă.

Se poate lucra de oriunde

Munca de la distanță permite îndeplinirea a sarcinilor de oriunde. Se poate lucra din orice oraș, țară sau din orice loc. Astfel, se poate combina liniștea uimitoare a naturii cu munca. Bineînțeles, în cea mai mare parte din cazuri este necesară o conexiune bună la internet.

Cele mai bine plătite locuri de muncă de la distanță pe continentul european

Europa este unul din continentele pe care poți lucra de la distanță. Toate țările au adoptat acest stil și îl pun în practică adeseori. Unele locuri de muncă oferă salarii generoase.Altele, oferă salarii mai mici. Fiecare necesită un anumit set de abilități și competențe.

Însă, cele mai bine plătite locuri de muncă la distanță din Europa sunt următoarele:

1. Dezvoltator de software

Cunoscut și ca „software developer” job-ul se numără printre cele mai căutate locuri de muncă remote la ora actuală. Aria este destul de complexă și presupune dezvoltarea de la zero a programelor. Acest lucru implică utilizarea programelor avansate precum JAVA și Phython. Salariul mediu anual este de aproximativ 110.502,6 dolari pe an. Țările ce oferă cele mai mari salarii sunt Germania, Franța și Olanda.

2. Digital Marketer

Marketingul digital a luat amploare în ultimii ani. Jocul de marketer digital a ajuns să fie la căutare cam peste tot în lume. În Europa, salariul mediu este de aproximativ 104.000 de dolari anual. Acesta poate atinge valori și de 300.000 de dolari în anumite cazuri. Polonia și Germania se află în topul țărilor ce plătesc cel mai bine.

3. Manager de produs

Jobul de manager de produs a devenit important. Managerul joacă un rol crucial. Acesta planifică și dezvoltă diverse strategii de promovare. În mare parte, la nivel mediu salariul este de 127.000 de dolari. Pe de altă parte, limita maximă poate fi și de 250.000 de dolari. Portugalia și Franța oferă cele mai mari salarii managerilor de produs.

4. Solidity Developer

Programul Solidity este utilizat în domeniul criptomonedelor. Un developer Solidity se ocupă de scrierea contractelor smart cu ajutorul acestui limbaj. Domeniul este în plină dezvoltare, la fel și nevoia de specialiști. La nivel european, salariul poate atinge valori de 237.000 de dolari pe an. Țările ce plătesc mai bine în acest job sunt Elveția, Croația și Olanda.

5. UX/UI Designer

Meseria de UX/UI Designer este destul de complexă. Mai exact acesta este responsabil de felul în care arată o aplicație și de modul de percepție a utilizatorului final. Salariul mediu pe Europa este de aproximativ 75.000 de dolari anual. Se pot atinge și câștiguri de 300.000 de dolari în cadrul anumitor companii. Contează experiența, dedicarea și oferta companiei.

6. Manager de proiect

Un manager de proiect este responsabil de buna funcționarea a proiectului. Acesta creează planul de acțiune, deleagă sarcini și se asigură că acestea sunt îndeplinite la timp. Uneori, trebuie să creeze și planul de buget și calendarul întregului proiect. Salariul poate atinge valori de aproximativ 133.000 de dolari pe an. Țări precum Franța și Germania oferă și salarii de 160.000 de dolari. Totuși, nici celelalte țări nu sunt de neglijat.

7. Inginer în cibersecuritate

În acest caz, salariul mediu este de aproximativ 133.354 de dolari. Un inginer în cibersecuritate se ocupă de proiectarea, implementarea și gestionarea rețelelor. În țări precum Germania, salariul atinge un nivel de 105.482 de dolari. În România salariul poate ajunge și 27.500 RON pe lună la nivelul Senior. Domeniul IT este în plină dezvoltare, deci cibersecuritatea va rămâne de actualitate.

8. Copywriter

Meseria de copywriter este adeseori provocatoare. Activitatea constă în redactarea textelor și email-urilor cu scopul de agenera vânzări. Salariul maxim a unui copywriter poate atinge și 160.000 de dolari. Și de această dată.Germania și Franța sunt țările ce plătesc mai bine. Meseria poate fi practicată de oriunde, fiind necesară o bună conexiune la internet și cunoștințe de bază.

9. Arhitect de cloud

Principalul rol al unui arhitect de cloud constă în optimizarea serviciilor cu ajutorul soluțiilor bazate pe cloud. Acesta trebuie să se asigure că nevoile companiei sunt corelate cu cele ale programatorilor. În plus, optimizarea costului proiectului este o altă preocupare a sa. Salariul unui inginer de cloud variază. De exemplu, în Germania salariul mediu este de 124.317 euro pe an. În România, salariul are o valoare medie de 175.232 RON pe an.

10. Asistent virtual

Acest job este destul de întâlnit pe platformele cu locuri de muncă. Acesta îndeplinește diverse sarcini. Acestea pot varia de la efectuarea rezervărilor la organizarea fișierelor. Îndatoririle pot fi efectuate de la distanță, fără a fi necesară prezența fizică. Este necesar un laptop și o conexiune stabilă la internet. În medie, salariul este de 81.000 de dolari anual. Totuși, valorile pot varia. În țări precum Germania, salariul ajunge la aproximativ 41.461 de euro pe an.

În final

Mare parte din cele mai bine plătite locuri de muncă la distanță sunt din sectorul IT. Luând în considerare progresul rapid al tehnologiei, acest lucru este mai mult decât firesc. Fiecare loc de muncă în parte necesită competențe specializate. Chiar dacă unele posturi sunt provocatoare, cu stăruință pot fi acumulate cunoștințele necesare. Salariile diferă de la o companie la alta și depind de experiența acumulată.

