FAN Courier: Roboţii de livrare vor apărea întâi în clădirile mari de birouri

Roboţii de livrare vor apărea întâi în clădirile cu multe birouri, unde se vor deplasa între etaje pentru a efectua livrările, iar peste 5-10 ani îi vom regăsi şi pe străzi, a declarat directorul general al FAN Courier, Adrian Mihai, în cadrul unei dezbateri despre viitorul pieţei muncii.

"Într-un viitor, sigur vor apărea roboţeii care vor livra. Cred că pentru început în marile buildinguri, unde sunt foarte multe birouri, vor apărea roboţeii care se vor plimba între etaje şi vor livra. În curând cred că vor apărea şi roboţeii care vor ieşi pe stradă, poate în 5-10 ani, dar asta nu înseamnă că vor dispărea oamenii din spatele lor. Vor fi sigur în IT care să-i programeze, care să le facă revizii, care să-i urmărească, care să îi înveţe, iar cred că e normal ceea ce se întâmplă: muncile repetitive, muncile care sunt foarte plictisitoare e normal să ducă în direcţia robotizării şi în direcţia roboţilor, iar muncile creative, muncile care implică inovaţie, creativitate să rămână oamenilor, să spunem", a afirmat Adrian Mihai, scrie Agerpres.

Directorul general al FAN Courier a apreciat că automatizarea nu va duce la scăderea numărului de locuri de muncă.

"Eu îmi doresc foarte mult automatizarea şi digitalizarea, cred că toţi ne-o dorim, pentru că ea ne va îmbunătăţi viaţa tuturor şi va crea noi joburi, iar eu cred că nu vor rămâne şomeri pentru că se va face automatizare şi digitalizare. Noi participăm în fiecare an la tot ce înseamnă târg de curierat şi de poştă şi apar tot felul de roboţei, de maşini care sunt în stare să descarce un camion vrac, să spunem, şi încercăm să venim cu acele noutăţi. Lucrurile evoluează, dar în acelaşi timp, de la apariţia revoluţiei industriale, oamenii au avut tendinţa să spună că roboţii, automatizarea le vor lua joburile. Şi, acum un an şi ceva, înainte să înceapă această pandemie, deşi s-au automatizat şi ne-am robotizat şi am digitalizat o grămadă de lucruri, totuşi există o lipsă de forţă de muncă", a menţionat Adrian Mihai.

Citeste si: Adrian Mihai preia responsabilitățile de CEO ale FAN Courier

Sursa foto: Miriam Doerr Martin Frommherz / Shutterstock

Te-ar putea interesa și: