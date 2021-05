L’Oréal vrea să folosească doar ambalaje din plastic 100% reciclat, până în 2023

L’Oréal România vrea să folosească doar ambalaje din plastic 100% reciclat sau generat prin metode sustenabile până în 2023, pentru a reduce poluarea și va utiliza materiale reciclabile în proporție de 100% pentru comunicarea cu consumatorii.

De asemenea, toate materialele destinate punctelor de vânzare a produselor L’Oréal vor fi realizate în proporție de 100% din materiale reciclabile, vor putea fi reciclate sau reutilizate, iar transportul lor va avea un impact redus asupra mediului.

Mai mult, compania va sorta, trata și recicla deșeurile în toate locațiile sale (sediul central și magazine proprii) și va asigura accesul consumatorilor români la informații despre sustenabilitate și reciclare în cadrul programului Garnier Green Beauty.

„Toate eforturile noastre comune au un obiectiv major: să ne desfășurăm activitatea în limitele planetare. Prin acest plan de acțiune stabilit în România am conturat o serie de măsuri concrete, după ce am analizat cu atenție nevoile locale și am selectat trei direcții strategice pentru L’Oréal România – aer de calitate, mediu mai curat, comunități informate și sprijinite – care se vor afla la baza tuturor acțiunilor noastre din următorii zece ani” a declarat Vanya Panayotova, general manager L’Oréal România.

Pentru a ajuta publicul să fie mai informat, L’Oréal România lansează și o platforma care îi va ajuta pe consumatori să sorteze corect ambalajele produselor cosmetice și care sunt etapele reciclării. Platforma oferă informații despre tipurile de produse care pot fi sau nu reciclate, despre cum trebuie pregătite ambalajele înainte de aruncare, despre tipul containerelor în care trebuie aruncate.

Sursa foto: Pexels

