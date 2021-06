Rețeaua 5 to go a deschis prima cafenea în străinătate

Rețeaua 5 to go a deschis, pe 3 iunie, primul magazin în Franța, la Paris, în cadrul unui parteneriat cu Donuterie, afacerea ce deține în acest moment 17 locații la nivel național și alte 7 în Europa (Franța, Belgia și Marea Britanie).

Brandul românesc spune că urmează să mai deschidă încă 4 magazine în străinătate, în Le Havre, Le Mans, Bruges și o nouă unitate la Paris. Sub denumirea 5 to go Coffee Corner, compania va comercializa produsele la un preț între un euro și cinci euro.

În a doua jumătate a anului, 5 to go începe extinderea în Franța printr-o master franciză cu planuri de dezvoltare mai ales în orașele medii și mici ca număr de populație, cu un obiectiv de deschidere a 10 unități în primul an.

„Prin introducerea 5 to go Coffee Corner estimăm o creștere a cifrei de afaceri între 20% și 30% pe unitate, cu obiectivul de a ajunge la o cotă egală de vânzări între cafea și donuts, așa cum se întâmplă în marile lanțuri internaționale asemănătoare ca model de business”, a declarat Radu Savopol, co-fondator 5 to go.

Compania se va extinde luna viitoare și în Marea Britanie, unde va deschide un nou magazin la Londra, alături de Donuterie. Radu Savopol și Lucian Bădilă au fondat 5 to go în 2015 și au depășit în prezent pragul de 250 de locații.

