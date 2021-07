Marisha Zaporojan și Ștefan Foldi, doi soți din Timișoara, au început povestea Rawckers în urmă cu patru ani, fiind inspirați din călătoriile lor din străinătate, unde au reușit să guste pentru prima dată brânza 100% vegană.

„Noi inițial am fost simpli căutători de carne sănătoasă. Am călătorit puțin prin străinătate și acolo am ajuns să gustăm diferite sortimente de brânzeturi care nu sunt de origine animală, dar cu un gust foarte bun. Întorși în țară, am căutat aceste produse, dar nu se găseau de cumpărat. Așa am decis să le facem noi pentru noi. Încet-încet au cerut produsele și cei din jurul nostru, iar acum avem parteneri circa 70 de magazine din România”, povestește Marisha Zaporojan.

Ștefan și Marisha și-au propus să aducă pe piața românească o alternativă la brânza tradițională, din ingrediente vegetale. În 2017 s-a născut la Timișoara prima fabrică din România care produce brânză raw-vegană din nucile de caju și migdale.

Din rețetele proprii au luat naștere primele sortimente de brânză cremoasă, brânză maturată, cea cu gust afumat sau cu ierburi aromate, cu cărbune negru, ceapă sau chilli. Până în acest moment, investiția totală a fost de 350.000 de euro.

Românii nu au renunțat la brânza vegană în pandemie

Pandemia a afectat multe industrii din întreaga lume, însă cea de retail a fost ceva mai norocoasă. Pe Marisha Zaporojan și Ștefan Foldi pandemia doar i-a încetinit.

„Pentru noi la început poate că a fost o oarecare temere că vor scădea vânzările, dar pentru că oamenii au stat mai mult acasă, vânzările au crescut în magazinul online cu 300%. Românii au cumpărat foarte mult din online ceea ce a balansat scăderea vânzărilor din magazinele fizice”, precizează Marisha.

Cifra de afaceri din 2020 s-a dublat față de 2019, iar pentru anul acesta antreprenorii se așteaptă la aceleași performanțe.

Impresia noastră este că pandemia doar ne-a încetinit creșterea. Nu am fost afectați. - Ștefan Foldi, fondator Rawckers

Planuri mari: dezvoltarea capacității de producție și intrarea în noi supermarketuri

Cei doi antreprenori spun că vor intra și în marile rețele de hipermarketuri, fiind deja în discuții cu Mega Image și Cora. În prezent, produsele Rawkers sunt prezente în 70 de magazine din România, în special în magazine bio sau naturiste.

„Ne dorim să intrăm și în magazinele Carrefour. Înainte de a ajunge în multe rețele de retail trebuie să creștem capacitatea de producție pentru a putea acoperi cererea. În martie-aprilie, capacitatea de producție nu a făcut față cererii. Am rămas fără anumite produse și nu am putut onora comenzile”, spune Ștefan Foldi, fondator Rawckers.

Ștefan spune că vor investi în acest an 250.000 euro în dezvoltarea și creșterea capacității de producție prin achiziția de utilaje. Cei doi au în plan creșterea producției de zece ori.

În prezent, compania produce undeva la 30.000 de alimente pe lună și vor să ajungă la 200.000-300.000 euro. Investiția va fi suportată în mare parte din fonduri proprii și 10% dintr-un credit bancar.

