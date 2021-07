Încep înscrierile la retailArena: A Game of the Future. Înregistrează-te și află cele mai noi date din industrie

Deschidem înscrierile la cea de-a 9-a ediție a retailArena, două zile în care vom vorbi despre schimbările din industrie și viitorul domeniului după pandemie, influențat de comerțul online și digitalizarea rapidă din ultimele luni.

Înregistrează-te și află cele mai noi informații de la producătorii români, sfaturi de la reprezentanții marilor companii prezente local și trenduri de la specialiștii fiecărui domeniu.

Business, sustenabilitate, dezvoltare și online: subiectele din 2021

În prima zi a evenimentului, care stă sub umbrela întrebării „What now? Impactul pandemiei asupra industriei”, tragem linie după un an și jumătate de pandemie și vedem cum au supraviețuit retailerii, ce au pierdut, dar și ce au câștigat și ce au învățat. Aflăm dacă și cum s-a schimbat retailul clasic și care sunt investițiile de viitor pe care le vor face unele dintre cele mai mari companii de pe piață.

Dezbatem cel mai popular trend al industriei: sustenabilitatea. Fie că vorbim de alimente, băuturi, îmbrăcăminte sau clădiri, grija pentru mediu a devenit un punct important de care țin cont investițiile. Îi scoatem în față pe cei care inovează și îi întrebăm ce e bine și ce e rău pentru viitor.

Ziua a doua începe cu o dezbatere despre explozia online-ului din ultima perioadă și schimbările pe care retailerii din offline au fost obligați să le facă. Continuăm ziua „Must have: online. Comerțul prin click care a salvat afacerile” și vorbim despre digitalizare și automatizarea proceselor retailerilor. Discutăm cu specialiștii care ne explică cum se poate ușura și eficientiza munca, pentru a crește vânzările și a supraveghea competiția.

Trecem în revistă și cele mai noi insight-uri de la transportatori și aflăm cum au evoluat afacerile, care mai sunt impedimentele din prezent și unde mai este loc de expansiune. La capitolul extindere se alătură discuției și dezvoltatorii imobiliari care ne dezvăluie care sunt polii de construcție în viitor și cum arată tabla cu piesele de joc.

Înscriere gratuită online la retail Arena: A Game of the Future

Înregistrează-te gratuit la conferința anuală retailArena și urmărește live, din platforma IC Events, cele mai noi informații din piață, adresează întrebările dorite, fă schimb de cărți de vizită, comunică online cu alți participanți la eveniment și vizionează standurile companiilor în Expo Area.

Noi ne vom asigura că fiecare panel va fi informativ și va prezenta soluții practice utile pentru businessul tău, dar și date noi despre piață, trenduri ale momentului și prognoze pentru următoarea perioadă economică.

Mai mult, organizăm work-shop-uri cu cei mai pregătiți specialiști din industria de marketing și online, de la care veți învăța strategii pentru a scoate afacerea la lumină și a o duce la alt nivel. Reprezentanții companiilor VTEX, Gun Media, DWF și Mihai Bonca, Senior Consultant al Brand Architects vor veni cu cele mai bune sfaturi pentru participanți.

Speakerii ediției din 2021

Pe 27 și 28 octombrie vom sta de vorbă cu Cristi Movilă, growth leader Eastern Europ al VTEX, Robert Berza, general manager al Fashion Days, Alex Bratu, country manager România și Bulgaria al Jysk, Roxana Puia, marketing director al Environ, Adrian Cocan, general manager al Lăptăriei cu Caimac și Sînziana Pardhan, managing director al P3 în România.

Mihai Vînătoru, head of SEO & managing partner DWF, Sorin Drăghici, managing partner&new business development DWF și Robert Trandafir, cofondator Gun Media se alătură și ei discuției.

retailArena este un eveniment hibrid care se desfășoară anul acesta atât online, în cadrul platformei IC Events, cât și offline, la hotel Sheraton, unde participanții și speakerii sunt asteptați în sală, într-un număr limitat de locuri.

Participarea online la conferință este gratuită în platforma IC Events, iar biletele cu prezență fizică au un cost early bird până la data de 15 septembrie, în limita locurilor disponibile, participanții având la dispoziție mai multe oportunități de networking, dar și un cocktail în a doua parte a zilei. Workshop-urile sunt disponibile exclusiv în format fizic.

retailArena 2021: A Game of The Future, powered by Retail.ro și wall-street.ro, îl are ca Main Partner pe VTEX, iar Online Commerce Day Partner este FAN Courier. P3 Logistic Parks și upswing sunt Gold Partners, DWF, eSolutions și Jysk sunt Silver partners, iar Environ este unul dintre sponsori.

