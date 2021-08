(P) SANY, lider mondial pe piata echipamentelor grele

SANY devine cel mai mare producator de echipamente grele din China si numarul 2 la nivel mondial dupa Caterpillar. Revista americana Forbes a anuntat clasamentul anual al celor mai mari 2000 de companii din lume – Forbes Global 2000 – plasand SANY pe locul 468. Asta face din producatorul chinez de echipamente grele, lider de piata in China si al doilea in lume dupa compania americana Caterpillar.

Lista anuala Forbes claseaza cele mai mari 2000 de companii mondiale cotate la Bursa in functie de indicatori de evaluare precum vanzari, profit, actiuni si valoare de piata.

Concret, anul acesta, SANY a inregistrat vanzari de 14,4 miliarde de dolari si un profit de 2,2 miliarde de dolari. Cu actiuni in valoare de 19,3 miliarde dolari si o valoare de piata de 41,2 miliarde de dolari, compania a urcat 235 de locuri si a intrat pentru prima data in top 500.

Cu toate ca in primul trimestru al anului 2020, din cauza pandemiei de COVID-19, SANY a inregistrat o scadere de 27% pe piata globala a utilajelor de constructii, compania a reusit sa mentina o crestere constanta. Datorita continuitatii performantei principalelor linii de produse, ritmul s-a mentinut ascendent si in primul trimestru al anului 2021, timp in care veniturile trimestriale au atins 5,17 miliarde de dolari. Astfel, cu o crestere de 90% de la an la an, SANY si-a consolidat pozitia de lider in industrie, surclasand compania japoneza Komatsu, care pana nu demult a ocupat locul 2 mondial.

Desigur, cresterea rapida a pietei echipamentelor de constructii care a avut loc in China la sfarsitul anilor '90 si inceputul anilor 2000 a creat o oportunitate excelenta pentru companie. Ritmul industrializarii, combinat cu baza de materii prime, a creat necesitatea modernizarii si extinderii fabricilor, care, la randul ei, a creat cererea de utilaje specializate pentru constructii.

Mai important, rata de urbanizare, impreuna cu situatia demografica actuala fac din locuinte una dintre prioritatile generale ale oricarei tari. Conform unei analize realizate de Research & Markets, chiar si in ciuda impactului pandemiei de COVID-19, industria mondiala a constructiilor se preconizeaza ca va atinge aproximativ 10,5 trilioane de dolari pana in 2023, in baza unei cresteri anuale agregate de 4,2% din 2018 pana in 2023.

Evident, astfel de conditii sunt extrem de benefice pentru producatorii de echipamente grele. Nu e de mirare ca SANY se numara de ani buni printre liderii din industrie, alaturi de producatori ca Doosan, Caterpillar, Hitachi, Volvo, Komatsu, Liebherr, JCB sau Terex.

Compania dispune de 25 de baze de productie si baze de cercetare-dezvoltare in China, SUA, Germania, India si Brazilia, are peste 8.000 de furnizori in intreaga lume si este implicata in toate aspectele productiei de utilaje de constructii, cu produse la fel de diversificate precum echipamente de constructii, echipamente pentru constructii de drumuri, macarale, masini portuare, masini de forat petrol sau sisteme regenerabile de energie eoliana, insumand 25 de categorii si peste 120 de tipuri de produse.

Printre liniile principale de productie ale companiei se numara masinile de beton si instalatiile de betonare, excavatoarele, stivuitoarele, incarcatoarele pe roti si macaralele, produse exportate in peste 150 de tari si regiuni.

In Romania, echipamentele SANY sunt distribuite prin intermediul Endress Power Romania. De la excavatoare si incarcatoare pe roti, la stivuitoare si macarale, Endress pune la dispozitia clientilor echipamente de constructii SANY, dezvoltate si testate pentru a indeplini cele mai inalte standarde de performanta, confort si usurinta in utilizare.

Calculator Salariu: Află câți bani primești în mână în funcție de salariul brut »

Despre autor Wall-Street.ro este un cotidian de business fondat în 2005, parte a grupului InternetCorp, unul dintre cei mai mari jucători din industria românească de publishing online. Pe parcursul celor peste 15 ani de prezență pe piața media, ne-am propus să fim o sursă de inspirație pentru mediul de business, dar și un canal de educație pentru pentru celelalte categorii de public interesate de zona economico-financiară. În plus, Wall-Street.ro are o experiență de 10 ani în organizarea de evenimente B2B, timp în care a susținut peste 100 de conferințe pe domenii precum Ecommerce, banking, retail, pharma&sănătate sau imobiliare. Astfel, am reușit să avem o acoperire completă - online și offline - pentru tot ce înseamnă business-ul de calitate. Redactia Wall-Street »

Te-ar putea interesa și: