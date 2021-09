Alten România: Avem nevoie de lideri care să transmită emoție și empatie, dincolo de mesajele de business

Perioada pandemică a pus la încercare mulți manageri din organizații, indiferent de domeniul de activitate, și a conturat noi abilități de lucru. La un an și jumătate de la apariția virusului Covid-19, comunicarea în mediul de business are loc preponderent online, iar tot mai mulți manageri pun astăzi accentul pe modul de prezentare, pe claritatea și coerența mesajelor transmise, pe feedback-ul constant oferit angajaților, precum și pe coordonarea eficientă la distanță, punctează Alten România, subsidiară a grupului de origine franceză Alten și una dintre cele mai importante companii de consultanță în IT și inginerie.