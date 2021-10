România se zbate într-un mediu ostil din cauza creșterii prețurilor la materiile prime și a utilităților care forțează multe companii să majoreze, la rândul lor prețurile produselor. Farmec, unul din cele mai longevive branduri de cosmetice din România, apreciat pentru echilibrul preț-calitate a acestora, se află în situația de a regla prețul cât de curând pentru produsele sale.

Prezent în cadrul retailArena, una dintre cele mai importante conferințe de business dedicate industriei de retail, FMCG și eCommerce, directorul general al Farmec a spus că pandemia s-a reflectat diferit în ultimii doi ani, la nivelul business-ului pe care îl conduce. Dacă 2020 a fost un marcat de o creștere cu 10% a cifrei de afaceri față de anul anterior, ajungând la o valoare de aproape 288 de milioane de lei (conform datelor raportate la Ministerul Finanțelor), 2021 stă sub semnul inflației crescute și a exploziei de prețuri la materiile prime.

„Ca o caracteristică majoră, nu reușim să ne apropiem de cifra de afaceri a anului trecut (...) Noi aduce materiile prime pentru cosmetice din toată lumea. Peste 90% din materiile prime și ambalaje ne vin din import. Când vorbesc de explozie, vorbesc de o creștere de 30 până la 50% a prețului materiilor prime. Vă dați seama ce înseamnă asta pentru prețul produselor noastre.

Suntem prinși într-un proces de negociere cu partenerii noștri din retail cu care încercăm să negociem pe acea explozie a creșterii prețurilor la materiile prime (la care se adaugă prețul energiei pentru că statul compensează pentru consumatorul casnic, dar nici vorba să plafoneze pentru consumatorii industriali). Vizăm o creștere de 8-10% a prețului produselor noastre”, a declarat Mircea Turdean, director general al Farmec, în cadrul retailArena 2021.

Citește și: [FOTO] Farmec, evoluția cosmeticelor din România: Ce s-a schimbat înainte și după Revoluție

Liderul companiei de cosmetice atrage atenția că multe firme se regăsesc în această situație și sunt nevoite să renegocieze cu retailerii prețurile produselor lor.

Noi suntem o companie privată și trebuie sa ne reglăm prețurile în funcție de venituri și de costuri. Ori la o inflație de 5-6%, o creștere explozivă a utilităților care nu e sub controlul nostru, o creștere a materiilor prime cu 30-35%, credeți că este o nenorocire să creștem și noi prețul produselor cu 8%? - Mircea Turdean, director general al Farmec -

Prezent de 130 de ani pe piața locală, Farmec a pus pe hartă produsele românești, fiind unul din cele mai cunoscute branduri de cosmetice și produse de îngrijire feminină din toate timpurile. Compania condusă de Mircea Turdean și preluată de la tatăl său a încheiat anul 2020 cu o cifră de afaceri de aproape 288 de milioane de lei și un profit net de 23,8 milioane de lei. În companie activau anul trecut aproximativ 739 de angajați, conform datelor raportate la Ministerul Finanțelor. Afacerile Farmec au ajuns la 135 milioane lei în primele șase luni ale anului, potrivit informațiilor furnizate de companie, în luna august.

Citeste si: Farmec lansează noua aplicație mobilă care oferă consultanță...

retailArena 2021: A Game of The Future, powered by Retail.ro și wall-street.ro, îl are ca Main Partner pe VTEX, iar Online Commerce Day Partner este FAN Courier. P3 Logistic Parks, Carrefour și Upswing sunt Gold Partners, DWF, eSolutions, Gun Media, Jysk, GLAMI, Iulius, Altex, eMAG Marketplace, SoftOne, Signify și Agroland sunt Silver Partners, iar Environ, Karcher, Simplify by KLG, BeeFast, MTH Digital, MerchantPro, Optimized, Colloseum și Nespresso sunt sponsori ai evenimentului.

Calculator Salariu: Află câți bani primești în mână în funcție de salariul brut »

Despre autor Raluca este unul din reprezentanții entuziaști și curioși ai generației Millennials. A studiat Jurnalism la Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării la Universitatea din București și a urmat un master în Comunicare și Resurse Umane, în cadrul aceleiași instituții. Timp de doi ani a fost redactor la revista Forbes România și colaborator în cadrul mai multor proiecte editoriale precum Top 500 companii , Top 30 cele mai influente femei, precum și... Mai multe articole scrise de Raluca Juncu »

Te-ar putea interesa și: