WStories | Afaceri românești ale unor antreprenori de succes

Pe când era studentă la Facultatea de Drept, Cristina Bâtlan, care avea 18 ani, și-a dat seama că își dorea ceva mai mult de la viață decât să ajungă un simplu bun produs de export, așa că a decis să deschidă încă din studenție prima sa afacere.

Pe când era studentă la Facultatea de Drept, Cristina Bâtlan, care avea 18 ani, și-a dat seama că își dorea ceva mai mult de la viață decât să ajungă un simplu bun produs de export, așa că a decis să deschidă încă din studenție prima sa afacere.

Cu doar 700 dolari și vise mari, așa a început Cristina Bâtlan, în urmă cu 28 de ani, povestea unuia dintre cele mai apreciate branduri din domeniul modei.

„La 19 ani am făcut primele importuri de țesături. Am avut avantajul competitiv în acea vreme deoarece cunoștințele în acest domeniu le-am primit din familie, de la mama și bunica mea. Întâi am importat pantofi pentru că acest lucru știam să îl fac cel mai bine. Am deschis câteva magazine și apoi am încercat să importăm și genți”.

Citește întreaga poveste AICI.

Sursa Foto: Musette/ Facebook