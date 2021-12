Discounterul Penny vrea să deschidă 35 de magazine în 2022, își propune să ajungă la o rețea de 600 de unități în România și va deschide alte două depozite în țară: unul în București și altul în zona Banatului, până în 2029. Peste 5.000 de posturi vor fi disponibile odată cu extinderea rețelei și alte 25.000 de posturi sunt disponibile în acest moment în cinci țări în care operează, inclusiv România. În plus, retailerul vrea să își tripleze cifra de afaceri în următorii șapte ani, de la 4,7 milioane de lei în 2020 la peste 14 milioane de lei în 2029, scrie Retail.ro.

,,Am dublat numărul de magazine și numărul de centre logistice. În ultimii șapte ani aproape am triplat cifra de afaceri înregistrând o creștere constantă anuală de două cifre. Ne aflăm pe o traiectorie de creștere, lucru care ne dă un puternic imbold de a ne extinde și de a ne dezvolta și mai mult în următorii ani. Cred că putem realiza încă o dublare a rețelei și încă o triplare a cifrei de afaceri în următorii șapte ani'', a spus Daniel Gross, CEO PENNY România, în cadrul conferinței PENNY la zi #5 – 4 depozite și 300 de magazine în 2021 din platforma IC Events.

Retailerul a înregistrat o creștere a vânzărilor de 11 procente ajungând la 5,5 miliarde de euro și au angajat peste 1.500 de persoane în 2020, a spus Michael Jaeger, membru al Consiliului REWE International.

În acest moment, discounterul are aproximativ 25.000 de posturi libere în 5 țări în care operează, printre care și România.

,,În ciuda incertitudinii economice, programul nostru de investiții a fost implementat și am investit în expansiune, în modernizarea magazinelor și am reconstruit multe locații. Rețeaua noastră internațională de sucursale s-a extins acum la aproximativ 1.600 de locații. Am reușit să creștem vânzările cu 11%, până la 5,5 miliarde de euro în 2020. Am luat aproape 1.500 de angajați suplimentari. România este o piață foarte importantă pentru noi. Acest lucru se reflectă și în volumul investițiilor din ultimii ani cu două miliarde de lei. Cu o creștere a vânzărilor de aproape 20%, Penny România va continua să fie liderul de creștere al Penny Internațional în 2020. Investim aproximativ 100 de milioane de euro în România în acest an. Până în 2029, vom investi, în total, peste un miliard de euro în țară'', a mai spus Michael Jaeger.

Penny a deschis un depozit în Filiași

Penny a deschis un depozit standardizat la Filiași, în județul Dolj, în urma unei investiții de 26 milioane euro. Depozitul are o suprafață de 23.000 de metri pătrați și o înălțime de 13,7 metri, o zonă extinsă pentru recepție și expediere cu o înălțime de 6,5 metri și un spațiu cu temperatură controlată de 8.600 metri pătrați.

Depozitul are prevăzute peste 1.200 de panouri fotovoltaice cu o putere instalată de 650kWp, stații de încărcare a mașinilor electrice și un sistem centralizat de monitorizare a consumului termic și electric integrat în sistemul central din Viena. Totodată, acesta deservește aproximativ 50 de magazine, ceea ce înseamnă livrări mai rapide și emisii de CO2 mai reduse.

,,Depozitul are zone cu diferite temperaturi: pentru fructe uscate 19 grade, lactate și mezeluri 4 grade, congelate -24 de grade și legume și fructe 12 grade. Transportăm zilnic între 1.200 și 1.500 de paleți de marfă pentru cele 49 de magazine Penny arondate depozitului. Avem 33 de rampe de recepție și 34 de rampe expediție și 130 de colegi care lucrează în depozit.

Angajații au bonusuri de performanță, asigurare de viață, zile de concediu de odihnă în plus față de maximul legal, bonuri de masă, vouchere pentru rechizite pentru copii, vouchere pentru scutece pentru nou-născuți, oferte personalizate la card bancar și timp liber suplimentar pentru evenimente speciale'', a specificat Klaus Sattler, manager de logistică al depozitul din Filiași.

Penny va extinde depozitul din Bacău

Penny are patru depozite în România în: Ștefăneștii de Jos, Bacău, Turda și Filiași. În 2022, discounter-ul va demara procesul de licitație pentru extinderea depozitului din Bacău cu încă 7.500 de metri pătrați pentru produse uscate.

,,În total avem peste 84.000 metri pătrați utili de depozitare unde pot fi depozitați 100.000 de paleți zilnic. Avem 125 de camioane care transportă marfa către cele 300 de magazine Penny, adică 5.700 de paleți zilnici cu marfă. Anul acesta am testat o mașină autonomă de comisionare și transport paleți din Bacău'', a adăugat Klaus Sattler.

Penny România, o rețea de peste 300 de magazine

Discounterul și-a continuat planul de expansiune în România, unde în perioada noiembrie – decembrie a deschis 13 magazine în județele Suceava, Satu Mare, Brașov și Gorj. Astfel, în 2021, Penny a ajuns la 301 de magazine. În plus, în 2021 au fost remodalte 100 de magazine Penny existente.

,,Anul acesta am remodelat 100 de magazine, iar pentru viitor vrem să remodelăm încă 84 de magazine.Toate aceste deschideri și remodelări, inclusiv terenuri și acest depozit au avut în 2021 un buget aprobat de peste 100 de milioane de euro. În 2022, vom continua să ne extindem și să creștem numărul de magazine.

Anul viitor vom finaliza procesul de proiectare și de obținere a autorizației de extindere a depozitului din Bacău, astfel încât să începem lucrările în ianuarie 2023, cel târziu. Vom demara și lucrările premergătoare proiectării depozitului cu numărul 5, depozitul din București. În plus, anul viitor vom realiza două magazine cu fațade diferite față de ce avem acum, dar în interior nu modificăm nimic'', a spus Traian Despa, manager construcții Penny România.

Penny este conceptul grupului german REWE și unul dintre cei mai activi retaileri din România, cu primul magazin deschis pe piața locală în anul 2005. În prezent, rețeaua Penny în România este alcătuită din 301 magazine la nivel național și o echipă formată din peste 5.500 de angajați.

Sursa foto: Penny

