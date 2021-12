Ultimele trei magazine deschise de Altex au generat vânzări de 750.000 de euro în weekend-urile de lansare

Cele trei noi magazine deschise de Altex, ȋn ultimă lună, ȋn Reșița (18 noiembrie), Câmpina (25 noiembrie) și Ploiești (3 decembrie), au generat în weekend-urile de după deschideri vânzări totale de 750.000 de euro, se arată într-un comunicat al retailerului de electronice și electrocasnice.

Doar magazinul din Reșița, primul din județ, a avut ȋncasări de aproape 200.000 de euro, ȋn ziua deschiderii. De la intrarea ȋn vigoare a certificatului verde, retailer-ul și-a servit toți clienții, cu respectarea reglementărilor ȋn vigoare.

„Vedem ce ȋnseamnă valoarea unui brand construit ȋn 30 de ani, care și-a respectat ȋntotdeauna angajamentele. (...) Crizele din ultimii doi ani, atât cele interne, cât și cele externe, ne-au afectat, bineȋnțeles, dar am pus mereu nevoile clientului pe primul plan, iar acesta s-a dovedit a fi atu-ul nostru. Ȋn plus, am continuat să ne implicăm activ ȋn viața comunităților din care facem parte, prin acțiuni de CSR care susțin educația, sănătatea și mediul ȋnconjurător”, a declarat, în comunicatul citat, Edvin Abdulachim, director comercial Altex România.

Deși temperaturile au fost scăzute, clienții din Reșița, Câmpina și Ploiești au ȋnceput să se adune ȋn fața magazinelor ȋncă dinainte de ora 7:00 dimineața, ora oficială a deschiderii. Ȋn prima săptămână, retailer-ul i-a ȋntâmpinat cu oferte speciale, iar sute de produse, din mai multe categorii populare, au avut prețuri reduse semnificativ.

Toate cele trei magazine sunt dotate cu tehnologie de ultimă generație, precum etichete electronice și display-uri digitale, care oferă clienților o experiență superioară de cumpărături.

Liderul pieței de retail va continua, și ȋn 2022, politica de extindere a rețelei de magazine și modernizarea celor existente, atât ȋn orașe mari, cât și medii. Ȋn același timp, va investi și ȋn activitatea online: perfecționarea magazinului online, lansarea unei aplicații și a propriului marketplace.

Sursa foto: Altex

