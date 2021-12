Coșurile cadou, printre preferate la capitolul cadouri corporate

Anul acesta, marcat din nou de pandemie, nu este lipsit de beneficii extra salariale. Conform unui studiu făcut pe piață, anul acesta a fost unul productiv, poate chiar mai productiv față de cum se așteptau unii. Munca hibridă sau poate chiar exclusiv online a permis unora să lucreze mai relaxați, mai mult decât ar face-o la locul de muncă. Poate și pentru că nu își mai iau mici pauze.

Sfârșitul de an vine desigur și cu ceva așteptări din partea angajaților. Aceștia speră la o primă de Crăciun sau cel puțin un cadou. Rămâne una din alegeri cosuri cadou realizate de mâini iscusite. Acestea pot conține produse diverse, în funcție de bugetul pe care și-l propune fiecare companie. Vin de asemenea și cu alte avantaje la pachet.

Coșurile cadou - iată de ce sunt o alegere excelentă

Coșurile cadou nu sunt o idee nouă, însă se pare că au randament în continuare. Acestea sunt versatile și potrivite unui public mai larg. Însă, dacă ne referim la acestea ca la cadouri Craciun care să fie înmânate șefilor, colaboratorilor sau angajaților, acestea sunt printre favorite.

Gândiți-vă că totul vine ambalat, nu mai depuneți efort nici măcar pentru prezentarea acestora. Nu mai au nevoie de alt ambalaj, ci sunt good to go. În plus, includ de cele mai multe ori produse neperisabile, ceea ce face ca distribuirea cadourilor să nu fie o goană pentru a evita pierderile cauzate de termenul de valabilitate a unor produse. Ambalate și individual, cu un astfel de coș veți menține și toate regulile de siguranță și igienă, mai ales în contextul actual.

Cât despre costuri, acestea sunt destul de variate, încât să oferiți și ceva corespunzător, în funcție de relația dintre voi și cei care vă sunt destinatari.

Ce pot conține astfel de coșuri? Nu sunt excluse opțiunile tradiționale, ce implică o sticlă de băutură și cozonac. În multe dintre cazuri vorbim despre dulciuri, băuturi fine, ciocolată musai, precum și cafea sau alte delicii. Depinde, desigur, de bugetul disponibil. Iar dacă este să ne orientăm după varianta clasică, toate produsele pot fi realmente așezate într-un coș.

Cui oferiți coșurile cadou

Practica aceasta este una destul de comună în rândul corporatiștilor și a firmelor mari sau companiilor care încearcă să recompenseze pe cei cu care colaborează. Este să spunem un soi de recompensă pentru cum au decurs colaborările în anul cu pricina. Unii fac și un barometru din aceste cadouri. Pe cât sunt de bogate în variația de produse incluse, pe atât de bine se pare că le-a mers unora. Căci trăgând linie la final de an, își permit să investească și în astfel de cadouri.

Însă coșurile cadou rămân o idee bună și pentru altă categorie de persoane. Acestea pot face o impresie bună și socrilor, cumnaților, vecinilor sau prietenilor. Când nu știți ce să alegeți pentru a duce la masă de sărbători, invitați fiind, cu un coș cadou nu veți da greș.

Prețurile pot fi prietenoase și în același timp știți sigur că nu veți lăsa loc de interpretări. Până la urmă un coș cadou este și practic, tot ce conține acesta poate fi servit.

Calculator Salariu: Află câți bani primești în mână în funcție de salariul brut »

Despre autor Wall-Street.ro este un cotidian de business fondat în 2005, parte a grupului InternetCorp, unul dintre cei mai mari jucători din industria românească de publishing online. Pe parcursul celor peste 15 ani de prezență pe piața media, ne-am propus să fim o sursă de inspirație pentru mediul de business, dar și un canal de educație pentru pentru celelalte categorii de public interesate de zona economico-financiară. În plus, Wall-Street.ro are o experiență de 10 ani în organizarea de evenimente B2B, timp în care a susținut peste 100 de conferințe pe domenii precum Ecommerce, banking, retail, pharma&sănătate sau imobiliare. Astfel, am reușit să avem o acoperire completă - online și offline - pentru tot ce înseamnă business-ul de calitate. Redactia Wall-Street »

Te-ar putea interesa și: