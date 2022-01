PepsiCo include brandul Cheetos în portofoliul de produse din România

PepsiCo, unul dintre liderii globali în categoria de băuturi răcoritoare și alimente, include în portofoliul de snacks-uri din România brandul Cheetos. Prezent în peste 40 de țări din lume, acesta este un produs destinat întregii familii. Consumatorii din România vor putea cumpăra formele diverse ale pufuleților în trei sortimente, toate având la bază celebra aromă de cașcaval: Cașcaval, Cașcaval & Ketchup și Cașcaval & Bacon.

„În ultima perioadă, piața gustărilor sărate a înregistrat o creștere importantă, oferindu-ne ocazia să contribuim la momentele de relaxare cu noi produse pentru toate gusturile”, a declarat Adrian Lăcătuș, East Balkans Senior Commercial Director, PepsiCo.

Pufuleții Cheetos sunt disponibili în magazine în cinci variante de ambalaj (de la 30 de grame la 80 de grame), pentru a fi consumați acasă sau on the go alături de toată familia.

Brandul va beneficia de o campanie de comunicare (TV, digital, in-store) care îl va avea în centru pe ghepardul Chester, personajul emblematic al brandului.

PepsiCo a generat o cifra de afaceri de peste 70 miliarde dolari în 2020, adus de un portofoliu de alimente și băuturi care include Frito-Lay, Gatorade, Pepsi-Cola, Quaker Tropicana și SodaStream. Portofoliul PepsiCo este format dintr-o gamă variată de produse alimentare și băuturi savuroase, printre care 23 de branduri ce generează fiecare, anual peste 1 miliard de dolari în vânzări de retail.

Sursa foto: Cheetos/ Facebook

Despre autor Wall-Street.ro este un cotidian de business fondat în 2005, parte a grupului InternetCorp, unul dintre cei mai mari jucători din industria românească de publishing online. Pe parcursul celor peste 15 ani de prezență pe piața media, ne-am propus să fim o sursă de inspirație pentru mediul de business, dar și un canal de educație pentru pentru celelalte categorii de public interesate de zona economico-financiară. În plus, Wall-Street.ro are o experiență de 10 ani în organizarea de evenimente B2B, timp în care a susținut peste 100 de conferințe pe domenii precum Ecommerce, banking, retail, pharma&sănătate sau imobiliare. Astfel, am reușit să avem o acoperire completă - online și offline - pentru tot ce înseamnă business-ul de calitate. Redactia Wall-Street »

