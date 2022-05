Vehiculele blindate 4x4 cu care se înarmează Ungaria, propuse și României. Au fost testate în condiții reale de război

Vehiculele de luptă NMS 4x4 sunt propuse și României, după ce Ungaria a semnat deja un contract substanțial. Ministerul Apărării vrea să se doteze în următorii ani cu peste 1.000 de vehicule blindate tactice. Ce avantaje are modelul produs de compania din Turcia a explicat pentru wall-street.ro Emre Akin, reprezentant al acestei firme.

NMS 4x4 este cel mai nou vehicul de luptă dezvoltat de Nurol Makina, o companie din Turcia specializată în blindate, mai ales platforme 4x4. A fost comandat deja de forțele armate din șase țări, printre care și Ungaria. Țara vecină va înlocui, în următorii ani, Humvee-urile americane cu acest tip de vehicul.

Vehiculul blindat turcesc va fi produs în Ungaria

”Nu am început încă producția în Ungaria, dar am creat deja o companie, vom demara investiția anul acesta și le vom produce local. Ei au o versiune adaptată la cerințele armatei maghiare și avem cu ei un contract pe termen lung pentru câteva sute de vehicule”, a explicat pentru wall-street.ro Emre Akin, Strategic Planning & Market Development Director la Nurol Makina.

Compania turcească dorește să semneze un contract similar și cu România, mai ales în condițiile în care Armata Română are o nevoie de vehicule blindate 4x4. În plus, apropierea geografică ar permite reducerea timpilor și a costurilor într-un parteneriat româno-turc. Nurol Makina are deja colaborări cu industria românească de apărare, dar o decizie în acest sens depinde de guvern și de proiecțiile acestuia privind înzestrarea armatei.

Combinația blindaj - mobilitate

”Peste 90% din veniturile noastre sunt din afara Turciei. Suntem foarte competitivi pe piețele internaționale deoarece oferim cel mai înalt grad de mobilitate combinat cu cea mai mare protecție pe care o poți aștepta de la un vehicul 4x4. De obicei, vehiculele bine protejate au mobilitate redusă, iar cele foarte mobile nu sunt bine protejate. Vehiculele noastre oferă însă o combinație ideală și au fost testate în luptă, atât împotriva unor amenințări asimetrice cât și pe teatre de război”, spune Emre Akin.

Deși cântărește 10 tone, vehiculul turcesc poate atinge 140 km/h și este considerat o soluție eficientă pentru scenarii de război hibrid. Prin comparație, un Humvee, deși este mai ușor (și mai slab blindat) nu depășește 113 km/h.

Ce planuri de înzestrare are Armata Română

În acest moment, Armata Română are un program de înzestrare cu vehicule blindate și neblindate 4x4 (Piranha 5 este într-o altă clasă de echipament). În decembrie 2021 a apărut și documentul oficial privind intenția de a achiziționa, în următorii cinci ani, 1059 de autovehicule tactice blindate de tip uşor. Un sfert dintre acestea ar trebui să fie livrate destul de rapid, până în 2023.

Ministerul Apărării vrea să aloce pentru această achiziție 3,7 miliarde de lei și să semneze contractul cu un producător dintr-o ţară NATO. Operațiunile de mentenanță trebuie să fie realizate integral în România, iar fabricarea, parțial pentru primele 278 de vehicule și complet de la al 279-lea.

Toate subsistemele folosite sunt din țări UE și NATO. Practic, este un produs european cu un design făcut de o companie din Turcia pe baza experienței forțelor militare și de securitate turcești pe câmpul de luptă.

Emre Akin, Nurol Makina

Propunerile francezilor și americanilor pentru Armata Română

Compania Arquus a prezentat la Black Sea Defense and Aerospace 2022 un vehicul tactic ușor Sherpa Light. Firma franceză spune că dezvoltarea viitoare, producția și mentenanța acestor vehicule se va face în România, în cooperare cu companii locale. Momentan nu s-a anunțat însă public niciun contract cu MApN, ci doar negocieri.

Afară de Arquus ar mai fi prezentat o ofertă și compania americană Oshkosh. Vehiculele JLTV ale acestei firme sunt deja contractate, urmând să intre în dotarea Forțele pentru Operații Speciale. Oshkosh are deja o fabrică de echipamente pentru lucru la înălțime pe platforma industrială Automecanica Mediaș.

Miza pentru Arquus și Oshkosh ar fi acum Automecanica Moreni, ce ar putea deveni centru de mentenanță NATO. Pe de altă parte, compania din Turcia afirmă că este extrem de competitivă în privința prețului - iar proximitatea geografică este un factor important în acest sens.

”Ne-am dori să semnăm și cu România un contract precum cel cu Ungaria. Dar depinde de Guvern, de cerințele pe care le exprimă. Noi suntem gata să venim, să investim și să producem”, conchide Emre Akin interviul acordat wall-street.ro.

FOTO: wall-street.ro

Sursa foto: wall-street.ro

