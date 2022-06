Fitch: Îmbunătăţirea ratingului Transgaz este puţin probabilă, având în vedere planurile mari de investiţii

Agenţia de evaluare financiară Fitch Ratings a apreciat că o îmbunătăţire a ratingului Societăţii Naţional de Transport al Gazelor Naturale Transgaz este puţin probabilă având în vedere planurile mari de investiţii ale companiei, însă pe de altă parte a avertizat că o modificare a reglementărilor în domeniul gazelor naturale din România ar putea duce la o retrogradare a ratingului Transgaz.

Fitch a confirmat vineri ratingul acordat Societăţii Naţionale de Transport al Gazelor Naturale Transgaz la 'BBB-' cu perspectivă Stabilă, conform Agerpres.ro.



Agenţia de evaluare consideră că după recentele amendamente aduse legii offshore, precum şi în contextul nevoilor Europei de surse alternative de gaze, există o mai mare certitudine că va fi demarată interconectarea Podisor (cu o valoare de aproximativ 1,8 miliarde de lei), care va lega rezervele mari de gaze din Marea Neagră de conducta BRUA. Transgaz a anunţat în mod public că are intenţia de a încheia până la finele acestui an un acord de tip joint venture cu investitorul financiar Three Seas Initiative Investment Fund (3SIIF), care prevede printre altele construcţia interconexiunii Marea Neagră-Posidor.



Potrivit estimărilor Fitch, investiţiile brute ale Transgaz se vor ridica la 2,9 miliarde de lei în 2022-2025, inclusiv în Coridorul sudic de transport, ceea ce va duce la o creştere a datoriilor companiei până la 3,6 miliarde lei la finele lui 2025, de la două miliarde de lei în 2021.



"De acea ne aşteptăm ca gradul de îndatorare să crească semnificativ în 2022. Plecând de la ipoteza unui cadru favorabil de reglementare (în noua perioadă care va începe în octombrie 2024), precum şi încheierea îngheţării tarifelor şi normalizarea politicii de dividende ne aşteptăm ca gradul de îndatorare să se situeze la aproximativ 4,5 ori fondurile din operaţiuni", mai puţin decât pragul de 4,7 ori FFO care ar avea implicaţii negative asupra ratingului, precizează Fitch.



Pe de altă parte, agenţia de evaluare precizează că printre factorii care ar putea conduce la o retrogradare a ratingului Transgaz se numără o modificare negativă a reglementărilor în domeniul gazelor naturale din România precum şi o retrogradare a ratingului suveran al României. De asemenea, o acţiune negativă de rating ar putea fi decisă în cazul în care gradul de îndatorare va trece de nivelul de 4,7 ori fondurile din operaţiuni, posibil ca urmare a prelungirii actualei îngheţări a tarifelor de transport sau ca urmare a distribuirii către acţionari a unor dividende peste aşteptări.

