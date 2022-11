O companie germană care vinde articole pentru somn se lansează în România

Emma - The Sleep Company, companie globală D2C (direct to consumer) în materie de articole pentru somn, deschide la București cel de-al 6-lea birou operațional. Compania, care în 2021 raporta o cifră de afaceri de peste 645 milioane euro, anunță deschiderea a peste 20 de posturi din diverse arii (resurse umane, finanțe, contabilitate, operațiuni și distribuție) și au în plan deschiderea altora noi în anii următori.

Prezentă în 30 de țări din America, Europa și Asia, noul birou din România reprezintă încă un pas în strategia de extindere globală a startup-ului, după birourile din Frankfurt (Germania), Manila (Filipine), Lisabona (Portugalia), Mexico City (Mexic) și Shanghai (China).

“După o atentă prospecție, am decis să alegem centrul Bucureștiului pentru deschiderea celui de-al 6-lea birou Emma. Am gândit noul birou ca un spațiu de co-working, bine conectat la mijloacele de transport, astfel încât angajații companiei să beneficieze de toate avantajele pe care zona le poate oferi. Cultura noastră organizațională este orientată spre colaborare, încurajarea creativității, muncă în echipă, aspecte care sunt încurajate prin felul nostru unic de a lucra împreună, precum și prin activități afterwork și teambuilding-uri. În București vom lucra activ la crearea unei comunități, vom organiza evenimente, conferințe, dezbateri, pentru că ne dorim să stimulăm schimbul de cunoștințe în mediul antreprenorial, ajutând astfel și alte companii să crească împreună cu noi”, a declarat Manuel Mueller, Co-fondator și CEO Emma - The Sleep Company.

Aptitudinile românilor, punct de atracție pentru companiile din străinătate

Ecosistemul de startup din România este încă în plină dezvoltare, conform unui raport al Comisiei Europene. Până în prezent, Emma a filmat o serie de reclame TV în România, iar experiența pozitivă a companiei a confirmat varietatea și multitudinea aptitudinilor din țara noastră, precum și entuziasmul tinerilor români de a lucra într-un mediu de lucru internațional și cu o creștere rapidă a business-ului.

“Cu peste 800 de milioane de euro cifră de afaceri estimată până la finalul lui 2022, ne uităm spre noi piețe pe care să ne bazăm planurile noastre de dezvoltare. Credem că această creștere poate fi susținută prin oamenii care cred în misiunea noastră. Am ales Bucureștiul pentru că înțelegem câți oameni talentați, bine pregătiți și calificați există în acest oraș. Emma este o companie care se adaptează rapid contextului și care nu este limitată geografic. Până la sfârșitul acestui an, vom angaja primii noștri colegi din România, iar până la sfârșitul anului 2023 ne dorim să avem cel puțin 20 de angajați în divizia din București”, a declarat Dr. Dennis Schmoltzi, Co-fondator și CEO Emma – The Sleep Company.

Pe lângă abilitățile românilor identificate de companie ca fiind esențiale în ariile cheie – achiziții, logistică, producție, relații cu clienții, creativitate, în decizia companiei de a se extinde în România au fost esențiali și alți factori precum localizarea favorabilă, fusul orar și potențialul de dezvoltare a afacerii.

