Marian Paraleu: Viitorul nu este B2B, ci mai degrabă H2H - human to human

Marian Paraleu este un tânăr antreprenor de succes din România, care a pus bazele unui business în marketing din dorința de a ajuta companiile să își depășească blocajele pe care le au în marketing prin intermediul unei analize psihologice și implementarea unei strategii de marketing multi-channel. Despre parcursul și planurile pentru afacerea lui ne-a răspuns chiar el la câteva întrebări.

Care a fost parcursul tău către antreprenoriat și ce te-a motivat să alegi acest drum?

Înainte de a fi antreprenor, am lucrat ca specialist în marketing online timp de 2 ani. A urmat după aceea o scurtă perioadă în care am fost și freelancer și angajat iar, mai departe, pasul final a fost acesta, de a trece de la statutul de freelancer la antreprenor.

Am fondat compania Convertimo când aveam doar 23 de ani.

Cred totuși că părinții mei m-au inspirat să fac ceva pe cont propriu. De când m-am născut, i-am văzut lucrând pentru mica lor afacere cu legume și fructe. Știam de la ei ce presupune să fii pe cont propriu, dar la început am crezut că este mai bine pentru evoluția mea să văd cum este să fii angajat, să fiu de partea cealaltă a baricadei - astfel, pot să mă pun mai bine acum în locul echipei mele.

Ce înseamnă pentru tine să fii antreprenor?

Antreprenoriatul este un stil de viață. Eu nu mă imaginez făcând altceva, pot spune că activitatea aceasta face parte din ADN-ul meu. Este o provocare prin care reușesc să rămân motivat în tot ceea ce fac.

În același timp, antreprenoriatul îmi oferă libertate. Deși am multe responsabilități, sunt fericit că am programul meu și sunt responsabil față de mine însumi. Am cea mai mare libertate de gândire, iar din acest rol am acces la cele mai bune oportunități de dezvoltare.

Nu în ultimul rând, prin antreprenoriat reușesc cel mai bine să ajut oamenii. Eu nu pun profitul pe primul loc în antreprenoriat. Privesc banii ca pe o consecință a activității făcute cu profesionalism, pasiune și dedicare.

Care este principala activitate a afacerii tale și care este povestea din spate?

Suntem o agenție de marketing digital, care oferă principalele servicii de care are nevoie o afacere pentru a vinde în mediul online, fie că vorbim despre magazine online sau prestatori de servicii.

Convertimo este cu și despre oameni. Dacă ar fi să rezum în câteva cuvinte cine suntem noi, aș spune că suntem acea echipa care se apropie foarte mult de antreprenori și de a afacerile acestora, din dorința de a îi ajuta să performeze și să vadă marketingul online ca pe o oportunitate de creștere, nu ca pe un lucru care să îi limiteze din cauza fricii de necunoscut.

Oferim susținere clienților și comunicăm constant cu aceștia, astfel încât să ne înțelegem reciproc. Noi să înțelegem business-ul, iar ei să ne înțeleagă activitatea.

Cum ai descrie perioada de început a business-ului tău?

Pot spune că nu a fost o perioadă ușoară. Fiind foarte tânăr, m-am lovit de foarte multe necunoscute. Mi-a fost greu să îmi fac numele să spună ceva în acest domeniu, iar pandemia m-a prins nepregătit din toate punctele de vedere.

Imaginați-vă un tânăr antreprenor care, la doar 6 luni după ce și-a creat firma, vede cum toată economia se prăbușește în fața lui și nu știe ce să facă.

Nu am fost suficient de experimentat că să identific oportunitățile create de acea perioadă, dar nu îmi pare rău. Am privit această perioadă ca pe o lecție. Cel mai mult mă bucură faptul că nu am renunțat și că am reușit, după aceea, să cresc compania de la an la an. Anul trecut, am reușit să ne dublăm cifră de afaceri în comparație cu 2021.

Ce consideri că aduci unic pe piața de marketing din România și cine sunt clienții cu care colaborezi?

Pe lângă execuția excepțională a proiectelor pe care o oferim de fiecare dată, Convertimo se diferențiază prin factorul uman. Ne place să spunem că agenția noastră nu este B2B, ci mai degrabă H2H (human to human).

Până la urmă, în orice discuție suntem niște oameni care se pun la masă și se aliniază pentru îndeplinirea unui scop.

Am observat și din feedback-ul clienților că marele nostru diferențiator este modul în care ne conectăm și comunicăm cu clienții. De-a lungul timpului, clienții ne-au spus că ne-au ales pentru ceea ce suntem noi ca oameni și că specialiști, înainte de a le arată ce putem face și ce performanțe atingem.

Avem clienți din domenii diverse precum: retail, e-commerce, turism, beauty, tehnologie. Clientul nostru ideal nu se încadrează într-o industrie anume, ci mai degrabă se află la o maturitate anume din punct de vedere al bugetelor de marketing.

Spun asta pentru că acele performanțe de mai sus se ating când noi putem implementa totul ca la carte, fără să fim nevoiți să sărim peste anumite etape din procesul de marketing.

Care sunt pilonii pe care te bazezi în business?

Echipa Convertimo crede foarte mult în strategia și planificarea de la început, dar și în optimizările de pe parcurs - suntem toți persoane analitice, ne place să analizăm date și să venim cu insight-urile potrivite.

Pentru noi, clienții ne sunt colegi cu care ne consolidăm o relație de colaborare bazată pe principiile de mai sus, alături de care muncim pentru a ne îndeplini scopul comun: acela de a face performanță.

Cât de important este networkingul? Și în ce manieră îi ajută pe tinerii care doresc să devină antreprenori de succes?

Recunosc că îmi pare rău pentru că nu am descoperit networkingul mai devreme. Pe mine m-a ajutat să mă dezvolt mult mai rapid. Am învățat din experiențele altor oameni de afaceri cu care am avut ocazia să interacționez.

Văd networkingul ca pe o oportunitate de creștere și de educare continuă. Acel mentor pe care nu l-am avut când am pășit pe acest drum.

Educația stă la baza succesului, iar networkingul este o formă de educare practică. Încurajez toți tinerii care vor să devină antreprenori, să meargă în cluburile de networking.

Vor face parte dintr-un mediu profesional în care vor avea parte de suport din partea celorlalți membri, atâta timp cât știu cum să comunice nevoile pe care le au.

Sunt banii cel mai important factor în business?

Nu. Cel puțin nu pentru mine. Înainte de bani, pun etica pe primul loc. Consider că etica profesională este mai importantă decât orice beneficiu financiar. Nu sunt de acord să aplic tactici de marketing care nu respectă bunele practici, doar cu scopul de a câștiga clientul.

Nu începem să lucrăm cu un client până când acesta nu are business-ul pregătit, chiar dacă, în teorie, asta înseamnă că pierdem bani. Pentru mine sunt mult mai importante relațiile de colaborare consolidate pe termen lung decât câștigurile pe termen scurt.

Cât de importantă este reputația în promovarea unei afaceri?

Reputația este un element cheie. În ziua de astăzi, clienții nu mai cumpăra pe bază de impuls. Cu cât produsul sau serviciul este mai scump sau mai important pentru ei, cu atât trec decizia de cumpărare prin mai multe filtre. Reputația este unul dintre acestea.

Dacă reputația unei companii este slabă, efectele campaniilor de marketing se minimizează deoarece oamenii, după ce văd o reclamă, studiază recenziile înainte de cumpăra, iar dacă recenziile nu sunt bune, potențialii clienți își pierd încrederea în brand și nu mai cumpără de la acesta.

Tot timpul sfătuiesc antreprenorii să aibă grijă de reputația afacerii precum au de reputația lor personală.

Aceasta este misiunea mea, să le analizez în primul rând reputația ca factor care influențează decizia de cumpărare din punct de vedere psihologic, să vin cu propuneri, instrumente de ultimă oră, transformări esențiale în tot ceea ce înseamnă imaginea lor și apoi să le implementez o strategie de marketing multichannel care să le aducă parteneri și clienți la fel de valoroși, cu o reputație la fel de bună.

Sursa foto: Convertimo

Calculator Salariu: Află câți bani primești în mână în funcție de salariul brut »

Wall-Street.ro este un cotidian de business fondat în 2005, parte a grupului InternetCorp, unul dintre cei mai mari jucători din industria românească de publishing online. Pe parcursul celor peste 15 ani de prezență pe piața media, ne-am propus să fim o sursă de inspirație pentru mediul de business, dar și un canal de educație pentru pentru celelalte categorii de public interesate de zona economico-financiară. În plus, Wall-Street.ro are o experiență de 10 ani în organizarea de evenimente B2B, timp în care a susținut peste 100 de conferințe pe domenii precum Ecommerce, banking, retail, pharma&sănătate sau imobiliare. Astfel, am reușit să avem o acoperire completă - online și offline - pentru tot ce înseamnă business-ul de calitate. Redactia Wall-Street »

Te-ar putea interesa și: