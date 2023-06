În cadrul acestei gale, de altfel, Tazz a premiat 18 dintre cele mai mai performante restaurante partenere care perfecționează un model de business hibrid în segmentul HoReCa. Premiile au fost decernate pe 6 aprilie 2023, în cadrul primei ediții a galei Tazz Awards – Digitally Stepping Into The Future.

Cam 40% din vânzări sunt online în momentul de față. Au fost mai mari în pandemie, undeva la 95%, chiar 100% când a fost lockdown-ul, și acum sunt undeva între 40-45, poate chiar și 50%. Dar sunt săptămâni când vremea este rea și atunci vânzările depășesc și 50%, a declarat Marius Dumitrescu, fondator Fresh Kebab pentru wall-street.ro.

Acesta spune de asemenea faptul că beneficiile de a vinde pe o platformă de tipul Tazz sunt multiple, pentru că în felul acesta brandul ajunge în locuri în care altfel nu ar avea clienți.

De asemenea, Marius Dumitrescu afirmă că parteneriatul dintre compania sa și Tazz datează de multă vreme, încă din anul 2015, moment din care Fresh Kebab a rămas fidel platformei de livrări, crescând împreună cu aceasta.

Cât despre premiul Local Love Brand primit în cadrul galei Tazz Awards - Digitally stepping into the future, antreprenorul recunoaște faptul că înseamnă mult pentru companie.

Astfel, în cadrul acesteia gale, spune acesta, au fost premiate doar două societăți din Timișoara, una dintre acestea fiind Fresh Kebab, restul fiind companii precum Coca Cola, Mc Donald's, KFC, Pizza Hut etc.

Având în vedere compania selectă, prin urmare, fondatorul Fresh Kebab admite că prezența companiei sale, ca brand local, printre cei mai puternici jucători din piață pe food și pe food delivery, înseamnă foarte mult, fiind o recunoaștere care a meritat efortul și munca pe care echipa a depus-o.

Antreprenorul a povestit de asemenea și momentul în care i-a venit ideea să fondeze acest business, precum și conceptul de la care a plecat.

În 2013 ne-a venit ideea să intrăm în piață cu un produs care nu există, adică kebabul adevărat, rețeta originală de kebab fără cartofi și fără maioneză. Noi am venit cu ideea de a propune un produs sănătos, l-am găsit undeva în Austria, am încercat să cumpărăm brandul de la o familie de turci, dar nu am reușit.

Marius Dumitrescu, fondator Fresh Kebab