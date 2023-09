Descoperă tehnologia de ultimă generație de care dispune cel mai nou multicooker Tefal

Cu ani în urmă, aparatele care gătesc în locul nostru existau doar în cărți și filme, făcându-ne să visăm la o viață mai bună. În prezent trăim timpuri în care tehnologia a ajuns la o creștere impresionantă, simplificând viața de zi cu zi și sporind eficiența în aproape toate domeniile. Acest lucru și-a pus amprenta inclusiv pe produsele electrocasnice: activități casnice precum curățenia sau gătitul, care înainte ne consumau o bună parte din timp și din energie, au ajuns să fie aproape automatizate.

Un produs electrocasnic care ne simplifică în mod considerabil munca în bucătărie este multicooker-ul, ce a devenit un adevărat aliat pentru persoanele care doresc să se bucure de mese gustoase și sănătoase, obținute fără efort. Folosind un multicooker de ultimă generație nu trebuie să fii un super bucătar ca să îi delectezi pe cei apropiați sau pe musafiri cu preparate delicioase. Descoperă în continuare ce avantaje îți poate aduce Cook4me Touch WiFi, multicookerul Tefal de ultimă generație.

Ce este un multicooker și cum funcționează

După cum se poate deduce chiar din denumire, un multicooker este un aparat inteligent, capabil să înlocuiască mai multe electrocasnice și să ofere funcții precum prăjirea, coacerea sau fiertul la aburi sau sub presiune, toate într-un singur dispozitiv. Datorită faptului că funcționează în mare parte autonom, multicookerul reprezintă un aparat electrocasnic inovator, care a reușit să reinventeze modul în care gătim și ne bucurăm de preparatele preferate. Adunând într-un singur loc multiple programe de gătit, precum și rețete preinstalate, un aparat ca multicookerul Tefal devine un adevărat asistent polivalent în bucătărie.

Spre deosebire de gătitul clasic, care uneori dă greș dacă nu potrivim ingredientele corect sau uităm să stingem focul la timp, tehnologia care stă la baza multicookerului îți asigură rezultate perfecte de fiecare dată. Unele multicookere, precum modelele de la Tefal, dispun de programe prestabilite, special concepute pentru a putea pregăti cu ușurință diverse tipuri de mâncăruri. Este suficient să selectezi programul corespunzător, să adaugi ingredientele în recipient, iar multicookerul se ocupă de restul. Un control precis al temperaturii, al presiunii și al timpului de gătire garantează mâncăruri delicioase, chiar și când rețeta este una nouă sau complexă. Un multicooker modern, cum este Cook4me Touch WiFi, integrează o serie de tehnologii inteligente pentru a te ajuta să gătești simplu, rapid și gustos, fără să fii un maestru culinar.

Tehnologia de ultimă generație de care dispune multicookerul Cook4me Touch WiFi de la Tefal

Cook4me Touch WiFi este un aliat de nădejde în bucătărie, așa cum vei descoperi în cele ce urmează. Iată care sunt caracteristicile inovatoare și funcțiile inteligente de care dispune și cu ajutorul cărora gătitul va deveni pentru tine o sarcină ușoară și plăcută:

• 13 programe de gătit - pentru a te bucura de preparate variate, te poți baza pe programele de gătit ale multicookerului, ce te vor ajuta să pregătești orice tip de mâncare. Ai la dispoziție 3 programe de gătire sub presiune, 2 trepte de gătire la abur (legume, paste, iaurt sau alte preparate), 3 trepte de rumenire (în special pentru carne) și 3 trepte de fierbere (perfecte pentru tocănițe sau risotto). Prin urmare, aparatul poate face față oricăror rețete, indiferent cât ar fi de complexe. Atunci când vrei să preiei controlul deplin sau să încerci o rețetă proprie, ai la dispoziție programul manual de gătire.

• Conectivitate WiFi – această setare adaugă un nivel suplimentar de confort, permițându-ți să urmărești procesul de gătire al multicookerului pe smartphone-ul tău, de oriunde te-ai afla. În ceea ce privește varietatea preparatelor, poți accesa 350 de rețete prin aplicația Tefal și să le descarci în aparat, pe lângă cele 250 gata încorporate în aparat. Astfel, nu riști să rămâi în pană de inspirație atunci când vine vorba de mâncărurile pregătite pentru cei dragi și ai la dispoziție numeroase variante care se prepară în mai puțin de 10 minute, pentru a nu intra niciodată în criză de timp.

• Ecran tactil full color de 4,3 inch - cât de simplu este să utilizezi Cook4me Touch WiFi? Mai simplu decât te-ai aștepta, pentru că ai la dispoziție un ecran cu meniu intuitiv, pe care navighezi pentru a vedea rețete, ingredientele necesare sau pașii pe care îi ai de urmat. Tot de aici poți alege programul de gătire manual sau poți vedea imagini și video-uri specifice rețetei pe care o prepari, fiind ghidat pas cu pas.

• Rețete ajustabile în funcție de ce ai în frigider - atunci când nu mai ai timp să ieși la cumpărături, poți folosi funcția specială ’’In my fridge’’ pentru a prepara mâncăruri din ingredientele pe care le ai la dispoziție. Este destul să le introduci în aplicație, iar aceasta va filtra rețetele pe care le poți prepara cu ingredientele de care dispui.

• Număr de porții ajustabil - capacitatea vasului de 6 litri și bolul voluminos de 4 litri îți permit să prepari de la 2 până la 6 porții odată. Prin urmare, poți pregăti rapid mâncare suficientă pentru întreaga familie sau pentru momentele în care primești musafiri neașteptați.

• Înveliș antiaderent al bolului - te-ai săturat de momentele în care uiți să amesteci în mâncare sau să stingi focul la timp, iar aceasta se lipește de cratiță și se arde? Datorită învelișului ceramic antiaderent al bolului din multicooker, mâncarea nu se va prinde și nu se va arde. În plus, funcția ’’Păstrează Cald’’ va menține automat mâncarea caldă până la servire.

• Dispozitiv de siguranță contra suprapresiunii - atunci când gătești, siguranța ta și a celor dragi este pe primul loc. Cook4me Touch WiFi CY912831 de la Tefal este prevăzut cu un dispozitiv de eliberare automată a presiunii, pentru extra siguranță.

• Pornire întârziată - atunci când ai alte treburi și vrei ca mâncarea să fie gata la timp, poți să programezi multicooker-ul să pornească la o anumită oră. Îți vei spori astfel eficiența în bucătărie și vei putea să te ocupi de mai multe activități în același timp sau pur și simplu să te relaxezi, în timp ce multicookerul gătește pentru tine.

Cum te ajută Cook4me Touch WiFi să te bucuri de o experiență personalizată de gătit

Cook4me Touch WiFi de la Tefal este simplu de utilizat și inteligent, permițându-ți să transformi gătitul într-o experiență personalizată și inovatoare. Prin intermediul ecranului tactil avansat, poți alege cu ușurință programul de gătit potrivit pentru rețeta ta preferată. Ai opțiunea de a ajusta setările pentru a obține rezultate perfecte și, oricând dorești să inovezi, poți crea și salva rețete noi.

Totodată, prin intermediul aplicației Tefal ai posibilitatea de a explora sute de rețete, descoperind astfel mâncăruri care vor deveni rapid preferatele familiei tale. Datorită conectivității WiFi, poți primi notificări automate de la aplicația Tefal atunci când aparatul a terminat de gătit și poți descărca rețetele preferate din aplicație în aparat. Nu îți vei mai face niciodată griji pentru ceea ce se întâmplă în bucătărie, știind că multicookerul tău gătește singur și te anunță când e gata.

Idei pentru a prepara mâncăruri delicioase cu multicookerul de la Tefal

Cook4me Touch WiFi îți permite să pregătești sute de mâncăruri delicioase, de la supe și tocănițe, până la paste și preparate cu carne, dar și deserturi. Fiecare program al multicookerului a fost dezvoltat pentru a-ți oferi rezultate perfecte cu un minim de efort. Selectează rețeta dorită și programul corespunzător, adaugă ingredientele specificate și lasă multicookerul să lucreze pentru tine. Ai opțiunea de a experimenta cu rețetele tale preferate, ajustând setările, sau poți crea și salva propriile tale rețete personalizate.

Pentru a te bucura de mese delicioase încă din prima zi de utilizare a multicookerului, iată câteva sfaturi și idei utile:

• Experimentează cu ingredientele - multicookerul Tefal îți permite să pregătești mâncăruri variate, cu o gamă mare de ingrediente. Experimentează cu carne, legume, orez, paste și testează preparate pe care nu ai avut ocazia să le mai guști sau nu ai îndrăznit să le gătești, din cauza complexității.

• Urmează indicațiile - pentru rețetele presetate, urmărește indicațiile din aplicație sau de pe ecranul aparatului pentru a obține cele mai bune rezultate.

• Adaptează la nevoile tale - dacă urmezi o anumită dietă sau ai restricții alimentare, adaptează rețetele pentru a se potrivi nevoilor tale.

• Începe cu rețete simple - dacă nu obișnuiești să gătești, poți începe cu rețete simple, avansând treptat către cele mai complexe. Un multicooker de ultimă generație te ajută să pregătești orice tip de mâncare fără emoții, deci odată ce vezi că primele preparate au ieșit perfect, poți găti cu tot mai mare încredere.

Multicookerul Cook4me Touch de la Tefal dispune de tehnologie de ultimă generație, care transformă gătitul într-o experiență simplă, rapidă și plăcută. De asemenea, datorită conectivității care te ține întotdeauna la curent cu evoluția preparatului și îți asigură accesul la un număr uriaș de rețete, în timp vei ajunge să gătești ca un expert, cu zero efort. Surprinde-i mereu pe cei dragi cu preparate noi, sănătoase și delicioase, bazându-te pe Cook4me Touch.

Sursa foto: Tefal

