Electrica Furnizare a semnat un parteneriat cu fintech-ul românesc Finqware pentru accesarea serviciilor oferite de platforma FinqTreasury, ce are la bază tehnologia de tip open banking, informează compania, scrie Agerpres.

Platforma asigură centralizarea şi vizualizarea în timp real a tuturor conturilor bancare ale companiei, oferind totodată posibilitatea gestionării soldurilor şi tranzacţiilor bancare într-o singură bază de date.

"Prin semnarea acestui nou parteneriat, Electrica Furnizare a realizat încă un pas important în demersul de digitalizare a operaţiunilor curente, optimizarea activităţii din cadrul Diviziei Financiare fiind un rezultat imediat al utilizării platformei FinqTreasury. De altfel, diminuarea timpilor alocaţi proceselor de lucru precum şi creşterea performanţei angajaţilor reprezintă preocupări constante ale managementului companiei. Platforma aduce beneficii în mod particular ariei de operaţiuni trezorerie în cadrul căreia este esenţial un mod de lucru eficient pentru susţinerea procesului decizional aferent tranzacţiilor zilnice ale companiei", a declarat Ruxandra-Mădălina Rusu, director Divizia Financiară Electrica Furnizare.

La rândul său, Cosmin Cosma, CEO al Finqware, a precizat că s-a reuşit conectarea majorităţii băncilor cu care lucrează compania în doar câteva ore iar creşterea eficienţei operaţionale a unei companii ca Electrica Furnizare aduce o îmbunătăţire a serviciilor la nivelul clientului final.

"Ne bucurăm să vedem din ce în ce mai multe companii medii şi mari din România care adoptă noile tehnologii bancare reglementate de Comisia Europeană. Evident că funcţionarea platformei FinqTreasury depinde de evoluţia tehnologică a întregului sistem bancar românesc şi observăm că am reuşit împreună cu băncile să ajungem la o performanţă a serviciilor de open banking mult peste nivelul de acum un an când am început. În cazul de faţă ne-am bucurat că am reuşit conectarea majorităţii băncilor cu care lucrează compania în doar câteva ore, prin platformele de API reglementate ale acestora, cu doar câteva excepţii. Până la urmă, creşterea eficienţei operaţionale a unei companii ca Electrica Furnizare aduce o îmbunătăţire a serviciilor la nivelul clientului final", a precizat Cosmin Cosma.

Cu o experienţă de peste 120 de ani pe piaţa de energie electrică, Electrica Furnizare S.A. este parte a Grupului Electrica şi asigură furnizarea energiei electrice la peste 3,2 milioane locuri de consum, fiind unul dintre cei mai importanţi jucători în piaţa de energie din România. Începând cu anul 2021, ca efect al liberalizării pieţei de energie electrică, compania s-a extins la nivelul ţării prin deschiderea de noi puncte de prezenţă şi a depăşit graniţele activând în prezent pe pieţele de energie din Republica Moldova şi Ungaria.

Finqware este o companie înfiinţată în 2018, de trei fondatori români, cu scopul de a crea un lider european în domeniul fintech, prin dezvoltarea unor soluţii bazate pe open banking, o tehnologie revoluţionară de interconectivitate între clienţi şi bănci prin interfeţe de tip API. Compania a fost autorizată ca instituţie de plată de către Banca Naţională a României în mai 2022 şi operează pe mai multe pieţe europene.

Sursa foto: Facebook / Electrica

