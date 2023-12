TAROM a îndeplinit toate condițiile aprobarea de către Comisia Europeană a ajutorului de stat în vederea restructurării pentru le-a transmis angajaţilor directorul general demisionar al companiei, Bogdan Popescu.

”TAROM a concluzionat negocierile pentru achiziţionarea a două aeronave noi Boeing 737 Max, fiind agreate Scrisorile de Intenţie pentru semnarea viitoarelor contracte de leasing cu vânzătorul aeronavelor. Pe data de 14 decembrie, Consiliul de Administraţie a validat scrisorile şi le-a transmis Adunării Generale a Acţionarilor care, la rândul ei, a aprobat în data de 20 decembrie semnarea acestora de către management. Ieri, 28 decembrie 2023, scrisorile au fost semnate, fapt care înscrie compania TAROM ferm pe traiectoria restructurării şi modernizării. Prin securizarea celor două aeronave, care va fi formalizată prin contractele de leasing în următoarele 6-8 săptămâni, toate condiţiile solicitate de Comisia Europeană pentru aprobarea ajutorului de stat pentru restructurare vor fi fost îndeplinite. De altfel, Comisia a fost informată despre concluzionarea discuţiilor privind cele două aeronave şi, implicit, despre securizarea aportului de capital propriu al TAROM, ca parte a planului de restructurare. De asemenea, au fost clarificate ultimele întrebări ale Comisiei cu privire la planul de redresare, varianta actualizată a acestuia fiind trimisă la Bruxelles prin intermediul Ministerului Transporturilor şi al Consiliului Concurenţei", se spune în mesajul directorului, obţinut de AGERPRES.

Mai mult, continuă Bogdan Popescu, principalul parametru economic al activităţii companiei, venituri/pax, depăşeşte nivelul agreat prin planul de restructurare, demonstrând astfel viabilitatea planului şi înscrierea fermă a companiei pe o traiectorie economică ascendentă.

"Astfel, nu mai există niciun obstacol în aprobarea de către Comisie a ajutorului de stat pentru restructurare, cel mai probabil în trimestrul I al anului viitor, odată acest ajutor aprobat fiind exclusiv la latitudinea Guvernului României deblocarea sumelor corespunzătoare şi implementarea efectivă a planului agreat", susţine el.

Potrivit acestuia, în cursul anului 2024 vor fi retrase din serviciu avioanele A318.

"Trebuie menţionat, însă, că există la momentul actual mai multe scenarii referitoare la momentul şi modul înlocuirii acestor avioane, capacitatea de transport disponibilă pe piaţă fiind deosebit de limitată pentru moment, iar necesităţile operaţionale ale TAROM pentru 2024 fiind semnificative", a subliniat Popescu.

El a precizat că anul 2024 va aduce o întreagă serie de oportunităţi, pentru care compania s-a pregătit în ultimele săptămâni, cum ar fi: evenimentele sportive ale anului 2024 (Campionatul European de Fotbal şi Olimpiada de la Paris), sezonul turistic al verii 2024 pentru care TAROM are cereri de zboruri charter de peste 70 milioane de euro şi pe care încearcă să le satisfacă în limita capabilităţilor sale operaţionale curente, migrarea flotei de avioane jet către avioane mai eficiente şi de capacitate mai mare, odată cu retragerea din serviciu în cursului anului 2024 a avioanelor A318, lansarea orarului de vară 2024, care are în vedere deservirea mai bună a rutelor pieţei interne, capitalizarea oportunităţilor sezoniere de pe piaţa externă şi creşterea gradului de folosire a actualelor aeronave cu cel puţin 60-90 de minute zilnic pentru fiecare aeronavă, fapt ce se va traduce în venituri suplimentare de peste 20 de milioane de euro, consolidarea strategiei comerciale, lansarea noului site TAROM (în decursul lunii ianuarie), creşterea gradului de interacţiune cu clientul final şi personalizarea ofertelor lansate în piaţă, pentru a se potrivi cât mai bine profilului de client cărora li se adresează, creşterea semnificativă a generării veniturilor din activităţi conexe, inclusiv cargo.

"Toate aceste priorităţi, în contextul continuării bunelor practici ale companiei în plan operaţional, al siguranţei şi securităţii sau al activităţilor de întreţinere şi reparaţii, cât şi al implementării viitorului plan de restructurare, vor plasa compania pe o traiectorie ascendentă care, în 2025, o va poziţiona în mod solid ca una dintre companiile de referinţă ale României şi ale industriei aviatice din centrul Europei", a adăugat Bogdan Popescu.

Acesta a mai spus că lasă la latitudinea Consiliului de Administraţie numirea unui nou director general, la începutul anului 2024.

"În ceea ce mă priveşte, sunt bucuros că am putut contribui la ceea ce sperăm cu toţii că este punctul de inflexiune de care TAROM are nevoie în procesul de redresare şi, în perfect sincron cu echipa de conducere, am decis să las la latitudinea Consiliului de Administraţie numirea la începutul anului viitor a unui nou director general, care să continue proiectele începute şi să conducă compania în noua perioadă a redresării şi restructurării", şi-a încheiat mesajul Bogdan Popescu.

Directorul general al TAROM, Bogdan Popescu, a demisionat, au confirmat, vineri, pentru AGERPRES, surse sindicale.

