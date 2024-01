Cu dragoste pentru design și pasiune pentru detalii, Raluca Pavel și Mihai Pavel, doi arhitecți tineri au creat lumea Iconist – un showroom de mobilă premium într-o casă veche din centrul Bucureștiului. În acest interviu, descoperim povestea din spatele unui brand cu stil, personalitate și plin de inspirație, în care calitatea și autenticitatea se întâlnesc.

Povestiți-ne cum a luat naștere ideea de a deschide Iconist?

Mihai Pavel: De-a lungul anilor în care am activat în zona de servicii de design de interior și arhitectură ne-am spus că este momentul să intervenim și pe partea aceasta mai comercială a tot ceea ce înseamnă design-ul. Mereu ne-am dorit să avem un spațiu deschis multor clienți, în special arhitecți, care să ne împărtășească valorile și viziunea și atunci am spus că cel mai bun lucru pe care să îl avem este să avem un showroom cu mobilier și accesorii de foarte bună calitate, pe care să le prezentăm tuturor.

La ce dimensiune se ridică această investiție?

Raluca Pavel: Eu sunt partea creativă a familiei, Mihai este cel rațional și ordonat, care are grijă de partea organizatorică și financiară a firmei. Eu am ideile, el face ca acestea să se întâmple.

Mihai Pavel: Noi am închiriat spațiul la început de martie, iar investiția, din acel moment până la final de august, început de septembrie, când am terminat mare parte din lucrări, a fost de aproximativ 120.000 euro.

Raluca Pavel, Iconist: ”La noi nu te simți ca într-un showroom de mobilier. Ai impresia unei vizite la prieteni, și așa timpul trece mai ușor…”

Ce e diferit la Iconist față de celelalte showroom-uri de mobilă?

Raluca Pavel: În primul rând, că la noi nu te simți ca într-un showroom de mobilier. Lângă o cafea aromată și o tartă, ai impresia unei vizite la prieteni, și așa timpul trece mai ușor și ai răbdare să ne asculți toate poveștile despre design, despre ce înseamnă un produs premium, ce îl diferențiază și îl face calitativ, și cum ar fi cel mai corect să îl integrezi la tine acasă.

Practic, prin ceea ce faceți, acoperiți o zonă foarte largă de servicii home deco. Vorbiți-ne puțin despre întreaga experiență pe care o au cei care ajung la voi?

Raluca Pavel: De 8 ani împreună cu Mihai am deschis un birou de amenajări interioare și arhitectură. Cu experiența pe care ne-am format-o, suntem aici pentru toți cei care ne trec pragul, fie doar pentru un sfat, fie pentru un proiect de amenajare complet de la A la Z. Dar mai ales ne dorim ca toate cunoștințele pe care le avem în design să ne fie de ajutor în relația cu arhitecții și designerii, care aleg să colaboreze cu noi. Deoarece le înțelegem nevoile și putem să găsim pentru acestea soluțiile potrivite, înțelegem seriozitatea cu care trebuie să ne respectăm termenele de livrare și ne este ușor să vorbim în același limbaj.

Mihai Pavel, Iconist: ”Din ce în ce mai mult se merge pe un trend care să pună mai mult accentul pe natură, pe legătura noastră cu spațiul înconjurător”

Mihai Pavel: Așa este, oferim o gamă variată de servicii. Pentru clienții direcți, care vin la noi, le putem oferi atât servicii conexe unei achiziții de mobilier, precum integrarea corpului în spațiu prin simulări 3D sau măsurători locale, sau proiecte mai ample de design interior care includ partea de concept, proiect tehnic sau implementare în șantier. Iar pentru arhitecți, le oferim orice consultanță necesară în alegerea obiectelor pe baza proiectelor lor, sfaturi sau soluții în funcție de conceptul realizat de ei.

Care sunt trendurile în materie de design pe care o să le vedem cel mai des în casele românilor?

Mihai Pavel: Din ce în ce mai mult se merge pe un trend care să pună mai mult accentul pe natură, pe legătura noastră cu spațiul înconjurător.

Care sunt planurile de dezvoltare pentru următoarea perioadă?

Raluca Pavel: Anul 2024 ne-am propus să fie anul în care să reușim să ne facem cunoscute valorile în casele cât mai multor persoane și să ne sudăm o comunitate de încredere de arhitecți cu care să colaborăm. Ulterior ne-am propus să profităm de curtea de care dispune showroom-ul nostru și să aducem mobilier la fel de inedit și pentru exterior.

Mihai Pavel: În prima fază, am dori să amenajăm una din camere într-un spațiu tip dormitor, deoarece acest lucru ne lipsește momentan din showroom, cu tot mobilierul care este inclus într-un astfel de spațiu. Iar acest lucru va însemna mutarea birourilor noastre, deci va mai fi o investiție punctuală și în acest caz, după care vom continua cu mobilierul de exterior.

În final, spuneți-ne care este cea mai frecventă greșeală de design pe care o fac românii?

Raluca: Deoarece venim după o perioadă în care până în anii ‘90 nu am avut acces la multe variante pentru ceea ce înseamnă materialele și obiectele pentru amenajările de interior, suntem tentați să asociem calitatea cu finisajele lucioase și opulente din punct de vedere al prezentării și nu cu materiale calitative și sisteme eficiente.

Sursa foto: iconist.ro

