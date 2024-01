Ciolacu: Nu vor mai exista păcănele în localitățile mici din România

Parlamentarii social-democraţi au câteva priorităţi majore, una dintre acestea fiind combaterea drogurilor, a afirmat, premierul Marcel Ciolacu, preşedinte al PSD.

"Am vorbit detaliile tehnice şi am făcut şi cu colegii parlamentari priorităţile parlamentare, atât la Cameră cât şi la Senat. Au rămas trei sau patru priorităţi majore în acest moment, promisiuni unele dintre ele, e şi cu Legea offshore-ului eolian, cu combaterea drogurilor, cu modificarea legislativă. O să vină şi Ministrul Justiţiei şi Ministrul de Interne cu o modificare în Guvern. Mai sunt şi iniţiative parlamentare. Cu celebrele păcănele, aşa cum am promis, vom merge până la capăt - nicio localitate sub 15.000 de locuitori nu va mai avea nici un aparat de păcănele în viitor. Şi nu în ultimul rând cu plafonarea la creditele oferite de IFN-uri", a declarat Ciolacu, citat de Agerpres.



El menţionat că nu se va vota o schimbare a alegerilor. "Nu s-a luat o decizie politică în acest sens", a precizat premierul.

