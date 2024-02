Grupul de restaurante City Grill, care operează în prezent restaurante și cafenele sub brandurile Caru’ Cu Bere, Hanu’ lui Manuc, Pescăruș, Hanu’ Berarilor, Buongiorno.Italian, City Grill și hotelul La Boheme, anunță rezultatele financiare pentru 2023, dar și prefererințele românilor în materie de preparate culinare și valorile pentru bonurile medii.

În 2023, Hanu’ Berarilor a fost brandul cu cel mai mare grad de recurență al clienților. Anul trecut, bonul mediul la nivelul grupului a fost de 50 euro, cele mai mari valori medii/bon la nivel de an înregistrându-se în restaurantele frecventate într-un procent mai mare de turiști, respectiv Hanu’ lui Manuc (75 euro), Caru’ cu Bere (65 euro) și Pescăruș (55 euro).

Preparatele preferate de clienții restaurantelor din Grupul City Grill sunt ciorba de văcuță, borșul de cocoș, ciolanul de porc, papanașii, micii, pizza napoletană, pulpele de rață, burgerii, sarmalele și peștele de captură.

Lansarea meniurilor de prânz, cu preț unic de 34,9 lei a alimentat creșterea numărului de clienți corporate. Revenirea progresivă la birouri a dus la reluarea obiceiurilor de a ieși la masa de prânz cu colegii, moment transformat într-o ocazie de conectare și schimb de idei. În ceea ce privește segmentul de vârstă sub 25 ani, aici a crescut numărul de clienți cu aproape 40%.

Grupul City Grill a încheiat 2023 cu o cifră de afaceri de 55 milioane euro. Pentru anul în curs se estimează o depășire a pragului de 60 milioane de euro, fiind susținută prin deschiderea de unități noi, dar și prin performanța restaurantelor actuale care au un public fidel și activ. Compania a finalizat anul trecut proiecte de investiții de peste 15 milioane de euro.

“Clientul City Grill este unul matur, avizat, exigent care caută calitate și diversitate culinară, precum și servicii de top. Clienții noștri au un grad de recurență mare, fiind obișnuiți cu standardul nostru ridicat din toate restaurantele. Astfel, și misiunea noastră este dincolo de a servi o mâncare bună. Punem accent, în primul rând, pe experiența excepțională a clienților, pe trio-ul calitate a meniului, calitate a serviciilor și atmosferă, design interior, amplasament” , spune Daniel Mischie, CEO Grup City Grill, care anunță că, în 2023, peste 15.000 clienți au trecut zilnic pragul restaurantelor din grupul City Grill.

Dincolo de bugetele majore pentru investițiile finalizate în 2023 sau cele în plan pentru 2024, investiţiile în restaurantele reţelei sunt constante, având ca scop îmbunătățirea permanentă a experienței clienților și consolidarea poziției restaurantelor din lanțul City Grill Group ca destinaţie preferată atât pentru mesele clasice în familie sau cu prietenii, dar şi pentru evenimente corporate sau private de orice dimensiune.

În 2023, City Grill a finalizat cel mai amplu proces de investiție al grupului, respectiv 13 milioane de euro în revitalizarea și modernizarea restaurantului Hanu’ Berarilor -Oprea Soare și Hotel La Boheme. Tot în a doua jumătate a anului 2023, grupul City Grill a finalizat o investiție de peste 2,5 milioane euro în modernizarea restaurantelor din rețeaua Buongiorno, proiect demarat în 2019. Cele trei restaurante incluse în proiectul de modernizare au fost Buongiorno Primăverii, reamenajat în 2019, cu o investiție de 700.000, Buongiorno Victoriei, în 2021, unde investiția s-a ridicat la peste 1.600.000 euro și Buongiorno Băneasa, redeschis în luna august 2023, după o investiție de 500.000 euro.

Un alt proiect important care a început în 2023 și se va finaliza în 2024 este la Hanu’ lui Manuc. Aici am bugetat o investiție în redesign interior, restaurat în concordanță cu spiritul locului, dar și la partea exterioară. În acest an păstrăm în focus și segmentul de hoteluri, unde am demarat în 2022. Continuăm să alocăm resurse importante pentru dezvoltare. Suntem orientați către achiziții de hoteluri și restaurante, noi tip greenfield, sau cu ceva ani vechime, tip brownfield, avand în vedere destinații noi, în Centrul Istoric , dar nu numai.

Daniel Mischie, CEO City Grill Group