În acest context, proprietarul restaurantelor La Mama, Cătălin Mahu, întrebat de wall-street.ro dacă un număr de șase locații nu este prea puțin după 25 de activitate, acesta a răspuns afirmativ, adăugând însă, în același timp, că poate să fie și prea mult.

Am prieteni care au unul sau două restaurante de douăzeci de ani, e mult sau puțin? Este o chestie de abordare. Dacă erau 100 de restaurante după 25 de ani, întrebarea nu era la fel de potrivită? Ba cred că da, de ce doar 100 și nu 200, de ce doar în România și nu în jumătate de Europă. Nu există răspuns bun sau rău la întrebarea asta.

În același timp, însă, antreprenorul spune că au fost mai multe restaurante La Mama, unele fiind închise pentru că s-au terminat contractele de închiriere și nu s-a reușit prelungirea acestora, admițând, totodată, că echipa a trecut și ea prin crizele ei interne.

De asemenea, fondatorul La Mama mai spune că, după părerea lui, de câteva luni România este ea însăși într-un soi de criză, o criză care nu se vede însă foarte bine, ba din contră, din moment ce pare că unele sectoare încă "duduie".

Cu toate acestea, spune Cătălin Mahu, discutând cu furnizorii săi, aceștia i-au spus, în marea lor majoritate, că există o scădere a vânzărilor lor pe zona de Horeca.

Prin urmare, trage concluzia antreprenorul, per ansamblu această scădere la furnizori se datorează scăderii de vânzare în restaurante, ceea ce din punctul său de vedere înseamnă criză.

Cătălin Mahu s-a referit de asemenea și la o declarație a fondatorului TED's Coffee, care arăta recent pentru wall-street.ro că Horeca a devenit prea scumpă pentru consumatorii români.

Totodată, fondatorul La Mama s-a referit și la o serie de declarații controversate făcute de el însuși, conform cărora muncitorii străini din Horeca ar fi lipsiți de igienă, motiv pentru care preferă să nu lucreze cu ei.

Astfel, Cătălin Mahu se întreabă de ce să dea industria Horeca șanse unui muncitor străin, în loc să aibă curajul să se îndrepte spre o piață reală, mai precis cea a persoanelor cu dizabilități, în care să facă bine comunității.

Acesta afirmă de asemenea că în 25 de ani de activitate nu a făcut niciodată diferența între români și romi și are și astăzi angajați de altă etnie, pentru el cel mai important fiind ca omul să-și facă treaba.

Pe de altă parte, acesta recunoaște că este puțin mai mult de muncă cu categoriile speciale, iar angajatorul chiar trebuie să își dorească să le integreze.

Da, uneori ai puțin mai mult de muncă cu ei, dar dacă vrei să faci ceva, faci. Dar angajatorii nu-și bat capul, sunt orientați 1000% spre profit. Eu cred că e bun profitul, dar diferența dintre un leu în plus și lipsa unui leu în plus, dacă o face grija pentru comunitate, poți trăi fără leul în plus.

Cătălin Mahu, fondator al restaurantelor La Mama