Moneda nationala a atins, luni, cea mai slaba cotatie din 2012 si pana in prezent in raport cu euro. Cursul anuntat de BNR este de 4,6495 lei pentru un euro, in crestere cu 1,05 bani (0,23%) in comparatie cu valoarea din sedinta precedenta, de 4,6390 lei pentru un euro.

Cotatia record anterioara a fost inregistrata pe data de 3 august 2012, atunci cand BNR a anuntat un curs de schimb de 4,6481 de lei pentru un euro, potrivit Agerpres . De asemenea, moneda nationala s-a depreciat in fata dolarului american, cursul fiind stabilita de BNR la 3,9913 lei, mai mare cu 1,10 de bani (0,28%), in comparatie cu sedinta precedenta, cand un dolar american valora 3,9803 de lei. Francul elvetian a fost cotat la 4,0063 de lei, in scadere cu 0,15 bani (-0,03%), comparativ cu...