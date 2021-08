Claudiu Năsui continuă concedierile: Eliberăm din funcție alți administratori „speciali”

Claudiu Năsui, ministrul Economiei, continuă concedierile administratorilor speciali. Acesta a scris pe pagina sa de Facebook cele trei companii de stat în care au fost desființate posturile.

Năsui menționează că Uzina Mecanică Cugir, Fabrica de Arme Cugir și Uzina Automecanica Moreni sunt companiile în care au fost făcute concedieri. Administratorii eliberați din funcții aveau salarii de peste 10.000 de lei pe lună.

”De data aceasta este vorba de administratorii „speciali” a 3 companii de stat: Uzina Mecanică Cugir, Fabrica de Arme Cugir și Uzina Automecanica Moreni. Salariile lor erau de 10.874 lei, 14.630 lei și 16.142 lei pe lună”, a scris ministrul, pe pagina sa de Facebook.

Năsui precizează că Automecanica Moreni face pierderi an de an (între 8 și 7 milioane de lei) și are capitaluri proprii negative, adică mai multe datorii decât active. Celelalte două sunt, de asemenea, pe pierderi. Cu rezultate operaționale care s-au înrăutățit anul trecut față de 2019. ”Pe scurt, tipic companii de stat, care trăiesc din banii contribuabililor”, mai scrie Năsui.

”Conform legii, ei ar fi trebuit să pregătească aceste companii pentru privatizare. În realitate, statul român nu a mai privatizat nimic de peste un deceniu. Toate sunt „ale noastre”, adică căpușate în continuu de mafii de partid. Fac pierderi. Acumulează datorii. După care șterg datoriile și o iau de la capăt. Acum este momentul să oprim jaful din banii contribuabilului”, a conchis ministrul.

