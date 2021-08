Proiect rectificare bugetară: Deficitul se majorează cu 3,2 mld. lei

Veniturile bugetului general consolidat se vor majora, pe sold, cu suma de 15,523 miliarde lei iar cheltuielile cu 18,747 miliarde lei, conform proiectului de Ordonanţă cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2021, publicat pe site-ul Ministerului Finanţelor.

De asemenea, deficitul bugetului general consolidat în termeni cash va creşte cu suma de 3,224 miliarde lei. Veniturile bugetului de stat se vor majora cu 6,414 miliarde lei, iar cheltuielile bugetului de stat pe anul 2021 vor creşte pe sold cu suma de 9.975 miliarde lei, se menţionează în proiect.

Potrivit notei de fundamentare care însoţeşte proiectul de act normativ, este de aşteptat ca produsul intern brut să înregistreze o valoare nominală de 1.174,9 miliarde de lei, rezultată dintr-o creştere reală de 7% şi un deflator de 4% având în vedere evoluţiile economice din primele luni ale anului 2021, precum şi ridicarea majorităţii restricţiilor impuse de pandemie, dar şi faptul că în anul 2020 economia a avut o contracţie de 3,9%.

Prognoza de creştere economică utilizată la elaborarea bugetului de stat pentru anul 2021 s-a situat la 4,3%, cu o valoare nominală pentru anul acesta de 1.116,8 miliarde lei.

Potrivit proiectului de rectificare bugetară, veniturile bugetului de stat se vor majora cu 6,414 miliarde lei, iar cheltuielile vor creşte pe sold cu suma de 9,975 miliarde lei.

Astfel, conform sursei citate, majorarea pe sold a veniturilor bugetului de stat pe anul 2021 va fi influenţată în principal de următoarele categorii de venituri: impozit pe profit plus 884,5 milioane lei; alte impozite pe profit, venit şi câştiguri din capital de la persoane juridice plus 265 milioane lei; alte impozite pe profit, venit şi câştiguri din capital de la persoane fizice plus 99,1 milioane lei; taxa pe valoarea adăugată plus 3,232 miliarde de lei; accize plus 1,569 miliarde de lei, taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfăşurarea de activităţi plus 339 milioane lei.

De asemenea, se menţionează în nota de fundamentare a proiectului, s-a avut în vedere menţinerea estimărilor din Legea nr.15/2021 privind încasarea în anul 2021 a veniturilor aferente valorificării frecvenţelor radio în noile benzi de frecvenţe armonizate la nivel european pentru sisteme de comunicaţii mobile terestre de bandă largă 5G.

Proiectul mai prevede creşterea impozitului pe comerţul exterior şi tranzacţiile internaţionale cu 133,5 milioane lei şi a veniturilor din capital cu 89,2 milioane lei, dar şi diminuarea veniturilor nefiscale cu 1,659 miliarde lei, ca urmare a scăderii încasărilor din dobânzi, concesiuni şi închirieri, a vărsămintelor din veniturile nete ale Băncii Naţionale a României şi a sumelor din vânzarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră alocate proiectelor de investiţii.

Sumele primite de la Uniunea Europeană/alţi donatori în contul plăţilor efectuate şi prefinanţări aferente cadrului financiar 2014-2020 sunt prevăzute în creştere cu 1,486 miliarde lei, din care un miliard de lei aferent proiectelor cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 pentru asigurarea sumelor necesare refinanţării proiectelor pentru beneficiari şi/sau continuării finanţării proiectelor în cazul indisponibilităţii temporare a fondurilor europene.

"Majorarea veniturilor bugetului de stat este influenţată, în principal, de evoluţia pozitivă a indicatorilor macroeconomici pe anul 2021, a încasărilor la bugetul de stat, de recuperarea parţială a veniturilor bugetului de stat aferente obligaţiilor fiscale declarate şi amânate la plată în anul 2020, prin efectul legii precum şi de veniturile aferente obligaţiilor bugetare restante, încasate prin mecanismul de tip swap (obligaţii bugetare restante de 189,8 milioane lei înregistrate în contabilitatea Societăţii comerciale Electrificare CFR SA, Societăţii comerciale Telecomunicaţii CFR SA şi Companiei Naţionale de Căi Ferate "CFR" - SA şi de 1.074 milioane lei înregistrate la nivelul unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale, inclusiv a instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din bugetul local şi a spitalelor publice din reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale, raportate potrivit legii)", explică nota de fundamentare.

În cazul cheltuielilor bugetului de stat anul 2021, care se majorează, pe sold, cu suma de 9,975 miliarde lei, influenţele sunt date de cheltuielile de personal, care se majorează cu 225,3 milioane lei, de cheltuielile cu bunuri, care cresc cu 1,636 miliarde lei, cheltuielile cu subvenţiile, plus 377,9 milioane lei, transferurile între unităţi ale administraţiei publice, plus 1,504 miliarde lei, alte transferuri, plus 2,263 miliarde lei, proiectele cu finanţare din fonduri externe nerambursabile postaderare, care cresc cu 52 milioane lei, cheltuielile cu asistenţa socială, pe plus cu 15,9 milioane lei, proiectele cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020, care se majorează cu 1,959 miliarde lei, alte cheltuieli, pe plus cu 714,8 milioane lei.

Fondurile de rezervă se majorează cu 800 milioane lei, iar cheltuielile de capital cu 432,1 milioane lei.

Prin proiectul de act normativ se reglementează şi posibilitatea efectuării de redistribuiri de credite în cadrul anumitor naturi de cheltuieli în vederea bunei desfăşurări a activităţii ordonatorilor principali de credite.

Sursa foto: Shutterstock

Calculator Salariu: Află câți bani primești în mână în funcție de salariul brut »

Despre autor Wall-Street.ro este un cotidian de business fondat în 2005, parte a grupului InternetCorp, unul dintre cei mai mari jucători din industria românească de publishing online. Pe parcursul celor peste 15 ani de prezență pe piața media, ne-am propus să fim o sursă de inspirație pentru mediul de business, dar și un canal de educație pentru pentru celelalte categorii de public interesate de zona economico-financiară. În plus, Wall-Street.ro are o experiență de 10 ani în organizarea de evenimente B2B, timp în care a susținut peste 100 de conferințe pe domenii precum Ecommerce, banking, retail, pharma&sănătate sau imobiliare. Astfel, am reușit să avem o acoperire completă - online și offline - pentru tot ce înseamnă business-ul de calitate. Redactia Wall-Street »

Te-ar putea interesa și: