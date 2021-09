Alimentele se vor scumpi în cazul în care Guvernul va decide majorarea salariului minim pe economie din ianuarie, a declarat, pentru Agerpres, preşedintele Federaţiei Patronale din Industria Alimentară Romalimenta, Sorin Minea, subliniind că şi majorarea tarifelor la energie va avea o influenţă de câteva procente în preţ.

„O decizie stupidă de majorare a salariului minim ar deregla complet piaţa. Salariul minim nu se poate majora, pentru că aşa vrea cineva: ca să majorezi salariul minim îmi trebuie productivitate şi să îmi scot banii. Niciun Guvern, nici acesta, nu a înţeles că majorarea salariului minim este o majorare în cascadă, pentru că va trebui să majorezi toate salariile, nu numai salariul minim. O majorare a salariului minim ar arunca în aer toate salariile, pentru că trebuie să îi majorezi şi salariul următorului angajat. Deci, dacă vom avea de la 1 ianuarie o majorare a salariului minim, vom avea şi o majorare a preţului cărnii şi al alimentelor", a afirmat Sorin Minea.

Acesta consideră că majorarea salariului minim ar produce o scumpire a alimentelor de câteva procente, la fel ca în cazul majorării tarifelor la energie. Astfel, prețul alimentelor ar pute creștea cu câteva procente în funcție de eventuala majorare a salariului minim.

„Nu e vorba de zeci de procente, e vorba de câteva procente, deoarece apetitul cumpărătorului e redus. Ceea ce ridică într-adevăr preţul alimentelor, deşi nici aici cu multe procente, sunt gazul şi energia electrică, dar care nu au influenţe la fel de mari ca materia primă, ci una mai redusă, în funcţie de fiecare fabrică şi de ceea ce produce. S-au scumpit curentul electric şi gazele în toată Europa, nu numai în România, dar ne purtăm ca şi cum s-ar fi scumpit doar în România", a precizat Sorin Minea.

Producătorii agricoli dictează prețul

Liderul Romalimenta a subliniat că preţul materiei prime la majoritatea produselor alimentare nu a crescut, în condiţiile în care acesta influenţează cel mai mult preţul final de vânzare al alimentelor.

„La carne, deocamdată, preţul în comunitatea europeană este relativ pe loc, într-o uşoară creştere. Dacă nu apare o creştere bruscă, preţul va stagna până undeva prin toamnă. La lapte, după cunoştinţele mele, materia primă nu a crescut şi nici cererea nu a crescut, deci e foarte greu de spus dacă va creşte. Preţul porumbului este mai mic, producţia de porumb este foarte mare, lucerna a avut producţie mare. Am avut un an bun, îmi pare rău că alţii spun că e un an rău”, precizează Sorin Minea.

Potrivit acestuia, tentativa de a creştere a preţurile a existat întotdeauna, iar cei care dictează preţul nu sunt procesatorii, ci sunt producătorii agricoli, care cresc preţul la materia primă şi automat obligă asociațiile să crească preţul.

„Dacă preţul materiei prime rămâne constant şi se calculează doar creşterile date de utilităţi, atunci creşterile de preţuri sunt reduse, sunt nişte creşteri normale, ca să le spunem aşa".

Ministrul Muncii şi Protecţiei Sociale, Raluca Turcan, a declarat pe 31 august că reprezentanţii Guvernului se vor întâlni, săptămâna viitoare, cu patronatele şi sindicatele în cadrul Consiliului Naţional Tripartit, pentru a discuta propunerile părţilor cu privire la majorarea salariului minim pe economie pentru anul 2022.

