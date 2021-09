Plafonarea preţurilor la energie nu este o idee bună, pentru că duce la diminuarea investiţiilor, lipsa acestora fiind cauza principală a creşterii preţurilor, a afirmat, Cristina Prună, vicepreşedintele Camerei Deputaţilor.

"Este necesar să ajutăm consumatorii să facă faţă acestor creşteri, dar trebuie să ne asigurăm că măsura de a compensa facturile este funcţională, că va fi aprobată de Comisia Europeană şi că nu creăm birocraţie suplimentară, cum din păcate statul român are vocaţia să o facă", a spus Prună, în cadrul unei conferințe, potrivit Agerpres.

În opinia sa, statul ar fi trebui să acţioneze asupra fiscalităţii, în special să reducă taxele pe salarii, măsură care să fie corelată cu Legea consumatorilor vulnerabili.

"Plafonarea este o soluţie sau idee care poate părea atractivă, este şi populistă, dar din punctul meu de vedere nu este o idee bună. Dar am mai văzut asta, am făcut un pas spre liberalizare, apoi doi înapoi, ne-am întors de frica creşterii preţurilor. Plafonarea înseamnă să nu mai stimulezi sectorul să se ducă în direcţia investiţiilor, care e de fapt cauza principală a creşterii preţurilor de azi. Dacă nu acţionăm să creăm un cadru pentru investiţii, pe termen mediu şi lung lucrurile nu se vor schimba", a arătat parlamentarul USR.

Premierul Florin Cîţu a vorbit miercuri despre posibilitatea de a plafona preţurile la utilităţi.

"În şedinţa de Guvern am avut discuţii despre plafonarea preţului la gaze. Am introdus această temă în dezbatere în Guvern. Domnul ministru, împreună cu Consiliul Concurenţei, vor discuta şi cu Comisia Europeană. Sunt mai multe variante la care ne gândim, dar am vrut să avem şi această variantă. Căutăm cele mai bune soluţii pentru această perioadă, în care preţurile la energie şi gaz au crescut pentru consumatori casnici şi cei non-casnici, în special până în 31 martie", a precizat Cîţu.

El a adăugat că varianta plafonării preţului gazelor a început să fie analizată abia acum şi a subliniat că este important ca o astfel de măsură să nu distorsioneze "foarte mult" piaţa.

Premierul a atras atenţia asupra faptului că mai multe ţări din Uniunea Europeană discută cu reprezentanţii Comisiei Europene pe tema plafonării preţului la gaze.

"Este ceea ce văd la nivel european. În Uniunea Europeană sunt mai multe ţări - deja şase ţări, cred că sunt - care vorbesc despre plafonarea preţurilor. Dacă se plafonează preţurile în toate ţările din UE şi rămâne România cu preţul cel mai mare, ar fi ciudat ca noi să fim ţara care are cel mai mare preţ şi să suportăm noi toate costurile în această piaţă. Nu mai este o piaţă liberă atunci. Dacă avem deja ţări care îşi plafonează preţurile, România nu poate să stea să se uite", a spus el.

